پیوند ایده و سرمایه در شاهرود؛ رویدادی برای شکوفایی صنایع خلاق

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری صبح سه شنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها و به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان مستقر در شاهرود، از برگزاری رویداد خانه خلاق توران با موضوع صنایع خلاق در شاهرود برای نخستین بار خبر داد و بیان کرد: این رویداد مهم سرمایه گذاری بیست و ششم الی بیست و هشتم شهریورماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رویداد خانه خلاق توران به نوعی جذب سرمایه گذار برای طرح‌ها خلاقانه خواهد بود، افزود: رویداد ملی توران صنایع خلاق با رویکرد خلاقانه و نوآورانه بستری برای ارائه طرح‌های قابل سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذارانی از سراسر کشور حضور خواهند داشت و بر روی طرح‌های برتر حمایت مالی خواهند کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه در این برنامه بزرگ، شاهد اتصال ایده‌ها به سرمایه گذاران خواهیم بود، گفت: این رویداد در بخش‌های مد و لباس، صنایع دستی، گردشگری، مدیا و تولید محتوا برگزار خواهد شد.

نظری با بیان اینکه در این رویداد ۵۷ طرح با هم به رقابت خواهند پرداخت، بیان داشت: این تیم‌ها با حضور منتورها و داوران ابتدا وارد رویداد می‌شوند سپس در روز اول توانمند سازی می‌شوند و در مرحله اول ۲۵ طرح برتر انتخاب و به دور بعد خواهند رفت.

نظری با بیان اینکه در روز دوم ۲۵ طرح برتر دوباره توانمند سازی و بهبود پیدا خواهند کرد و از بین آنها ۱۰ طرح نهایی به مرحله پایانی راه می‌رسند، گفت: این ۱۰ طرح در روز بیست و هشتم شهریورماه در مقابل سرمایه گذاران به ارائه طرح خود پرداخته و در نهایت سرمایه گذاران بر روی این طرح‌ها سرمایه گذاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این رویداد البته صرفاً به سرمایه گذاری نمی‌پردازد، افزود: اتصال طرح‌های خلاق و نوآورانه به سرمایه گذاران، حضور سرمایه گذاران در استان سمنان، شبکه سازی، آشنایی با طرح‌ها و فرصت ویژه ایده‌های خلاقانه و غیره از دیگر فرصت‌هایی که انتظار می‌رود در این رویداد دست پیدا کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه نماد این رویداد نیز یوزپلنگ ایرانی است، گفت: سمنان استانی بود که از سمت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری خانه خلاق نداشت و لذا فضایی به متراژ یک هزار متر مربع به نام خانه خلاق توران در شاهرود راه اندازی شده و برای نخستین بار در حاشیه همین رویداد رونمایی و افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل خانه خلاق توران استان سمنان که دبیر همایش بزرگ خانه صنایع خلاق توران نیز محسوب می‌شود نیز در این مراسم، اعلام کرد: در این رویداد ۵۷ طرح از سراسر کشور و ۳۲ تیم نیز از استان سمنان شامل شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان و مهدیشهر حضور دارند و ۱۷ سرمایه گذار نیز برای این رویداد حضور پیدا خواهند کرد.

محمد عباسی با بیان اینکه شرکت کنندگانی از استان‌های سمنان، آذربایجان شرقی، گلستان، ایلام، چهارمحال بختیاری و غیره در رویداد خانه خلاق توران حضور خواهند داشت، بیان کرد: رویداد فوق در محورهای صنایع دستی، گردشگری، تولید محتوا، مدیا و رسانه و مد و لباس برگزار و ایده‌های برتر توسط سرمایه گذاران مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این رویداد برای نخستین بار در استان سمنان برگزار می‌شود، افزود: ۱۷ سرمایه گذار بزرگ نیز در این رویداد حضور پیدا خواهند کرد و بازدید از نقاط گردشگری شاهرود و بسطام، بازدید از پارک علم و فناوری، خانه خلاق توران، پردیس پارک علم و فناوری و غیره از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد خواهد بود.