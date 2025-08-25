استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به صنایع خلاق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی شهیکی تاش در دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارکهای علم و فناوری کشور که صبح امروز دوشنبه سوم شهریورماه با حضور علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی و محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در سالن همایشهای بینالمللی پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: با موج نوینی از فناوریهای نوظهور روبرو هستیم. یک بخش توسعه استارت اپ ها و واحدهای فناوری است که بتوانند در زنجیره ارزش مالی و منطقهای قرار بگیرند. بخش دیگر صنایع خلاق و فرهنگی هستند.
وی با تاکید بر اینکه تنها ماموریت پارکهای علم و فناوری اقتصاد هایتک و مید تک نیست، ادامه داد: تجاریسازی داراییهای فرهنگی نیز از اولویتهایی است که باید به آن توجه شود. توجه به فناوریهای نوظهور مهم است ولی در کنار آن پارکهای علم و فناوری باید به حوزه صنایع خلاق نیز توجه کنند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم اظهار کرد: ۱۰ درصد از واحدهای فناوری پارکهای علم و فناوری در حوزه صنایع خلاق فعالیت میکنند. ۵۵ درصد از این واحدها در حال رشد هستند و نیاز به توسعه بازار و ... دارند و ۴۵ درصد از آنها توانستهاند به نقطه بلوغ برسند. بنابراین هم باید تعداد واحدهای فناور افزایش یابد و هم این واحدها به شرکتهای بزرگتر تبدیل شوند.
شهیکیتاش با بیان اینکه بیشترین تراکم واحدهای خلاق در پایتخت و کوریدور شرق کشور است، گفت: این نشان میدهد سایر بخشهای کشور باید در این زمینه فعالیت جدی تر داشته باشند.
وی با اشاره به تفاوت مدل زیست بوم صنایع خلاق با مدل زیست بوم فناوریهای های تک، ادامه داد: با مدلهای متعارف پارکهای علم و فناوری نمی توان شبکه صنایع خلاق را گسترش داد.
معاون وزیر علوم با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی زیرساختهای صنایع خلاق گفت: زیرساخت های مورد نیاز از جمله سه فب لب تخصصی و سه فب لب عمومی را در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: همچنین باید ارکان مختلف زیست بوم صنایع خلاق را توسعه بدهیم. ما نیاز به نیروی انسانی خلاق در سطح بینالمللی داریم و همچنین در شبکه منتورینگ این حوزه نیز دچار خلا هستیم.
شهیکی تاش به موضوع تامین مالی صنایع خلاق اشاره کرد و گفت: با همکاری انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر میتوان راهکارهایی برای تامین مالی صنایع خلاق یافت. هنوز نیاز به ابزارهای نوین مالی در پارکها احساس میشود و باید برنامهریزی مشترکی در این حوزه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: شکلگیری خوشههای کسب و کار صنایع خلاق تنها با پارکهای علم و فناوری امکان پذیر نیست. همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت میراث فرهنگی، جهاد دانشگاهی و سایر ذینفعان می تواند در این زمینه کمک کند تا یک شبکه همافزا شکل بگیرد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، اظهار کرد: ما باید بپذیریم هوش مصنوعی یک پنجره فرصت است و استفاده از ابزارهای متنوع آن میتواند کمک کند حوزه صنایع خلاق رشد معناداری پیدا کند. کارگروهی در وزارت علوم در این زمینه شکل گرفته که به حوزه صنایع خلاق محصول محور و خدمات محور کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: هر یک از این اقدامات مستلزم اراده جدی روسای پارکهای علم و فناوری و همچنین همکاری شبکه هم افزا در این حوزه است. پیوند کاری بین معاونت علمی و پارکهای علم و فناوری میتواند ثمره خوبی برای معاونت فناوری به همراه داشته باشد.
