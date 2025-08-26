به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به نقل از سخنگوی ارتش این رژیم مدعی شدند که استقرار نیروهای مصری در صحرای سینا با هماهنگی تل آویو بر اساس توافقنامه صلح امضا شده در سال ۱۹۷۹ انجام می‌شود.

این سخنان در واکنش به انتشار گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر استقرار تجهیزات نظامی گسترده در شمال صحرای سینا توسط ارتش مصر مطرح شده است.

پیشتر اعلام شده بود که حدود ۴۲ هزار نظامی مصری در این منطقه به همراه ۱۵۰۰ تانک و تجهیزات نظامی مستقر شده‌اند. همچنین پایگاه‌های نظامی و سیستم‌های پدافند هوایی در نزدیکی مرزهای غزه تقویت شده است.