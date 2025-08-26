ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب آهن؛ سوپرایز ساپینتو در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فصل جدید، شامگاه سه‌شنبه چهارم شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب‌آهن خواهد رفت. شاگردان استقلال در هفته نخست برابر تراکتور به پیروزی رسیدند، در حالی که ذوب‌آهن شکست تلخی را مقابل پیکان تجربه کرد.

در این دیدار، آنتونیو آدان بار دیگر درون دروازه استقلال خواهد ایستاد و سومین بازی رسمی خود را با پیراهن آبی‌ها انجام می‌دهد. در خط دفاع، زوج میانی استقلال را عارف آقاسی و آرمین سهرابیان تشکیل خواهند داد. رامین رضائیان در سمت راست و ابوالفضل جلالی در سمت چپ به میدان می‌روند تا خط دفاع آبی‌پوشان کامل شود.

در میانه میدان، دیدیه اندونگ و روزبه چشمی وظیفه اداره بازی را بر عهده خواهند داشت. یاسر آسانی، خرید جدید استقلال، برای نخستین بار در سمت راست خط میانی به ترکیب اصلی می‌رسد و در سمت چپ نیز به احتمال فراوان علیرضا کوشکی به میدان خواهد رفت.

در خط حمله، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان زوج تهاجمی استقلال خواهند بود. این دو بازیکن هفته گذشته نقش پررنگی در پیروزی تیم‌شان برابر تراکتور ایفا کردند.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب‌آهن:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان (عارف غلامی)، رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی (حسین گودرزی)، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، یاسر آسانی، سعید سحرخیزان، محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی.