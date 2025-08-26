به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان به پیروزی یک بر صفر در ورزشگاه نقش جهان رسید تا وحید هاشمیان نخستین برد خود را در یکی از حساس‌ترین بازی‌های لیگ بیست و پنجم کسب کند. داده‌های آماری بازی پرسپولیس و سپاهان نشان می‌دهد مالکیت برای سپاهان بود اما پرسپولیس با تفکرات مدیریتی در طول ۹۰ دقیقه بخصوص نیمه دوم توانست از تک گل خود محافظت کند.

برتری سپاهان در آمار، شکست در نتیجه

سپاهان با ۶۲ درصد مالکیت توپ، ۲۶ شوت و ۴۶۶ پاس نشان داد تیم برتر از نظر آماری بوده است. حتی «امید گل» این تیم بیش از «۲» بود که دو برابر پرسپولیس بود. با این حال، بی‌دقتی در ضربات آخر و مقاومت خط دفاعی پرسپولیس مانع از گلزنی طلایی‌پوشان شد.

پرسپولیس؛ کم‌موقعیت اما مؤثر

پرسپولیس تنها ۷ شوت به سمت دروازه حریف زد که ۲ بار در چارچوب بود. «امید گل» سرخپوشان کمتر از ۱ (۰.۹۹) بود اما همان موقعیت نصف و نیمه در نیمه اول به گل تبدیل شد و تا پایان بازی توسط بازیکنان حفظ شد.

جنگ فیزیکی و خطاهای پرشمار

در این بازی پر برخورد، سپاهان ۱۲ خطا و پرسپولیس ۱۰ بار مرتکب خطا شد. در مجموع ۵ کارت زرد توسط داور داده شد که ۳ بار برای پرسپولیس و ۲ بار برای سپاهان بود. پیام حیدری داور این مسابقه هم در آخرین دقیقه‌های بازی مجبور شد محمد دانشگر را به دلیل خطای واضح روی اوستون ارونوف اخراج کند.

تقابل ذهنی هاشمیان و مورایس

وحید هاشمیان در دومین تجربه لیگ برتری‌اش نشان داد که بیش از هر چیز به تمرکز دفاعی و مدیریت جریان بازی اهمیت می‌دهد. در مقابل، محرم نویدکیا با وجود حملات گسترده و برتری آماری، نتوانست برتری عددی را به گل تبدیل کند و یک شکست خانگی تلخ را پذیرفت. شکستی که برای محرم چندان مهم نبود چرا که در نشست خبری پس از این دیدار ادعا کرد بازی تهاجمی برایش مهم‌تر از نتیجه است!

در مجموع سپاهان از نظر فنی و آماری تیمی هجومی‌تر و فعال‌تر بود اما پرسپولیس با تمرکز، انسجام دفاعی و استفاده از حداقل موقعیت به پیروزی رسید. این بازی بار دیگر نشان داد که فوتبال نتیجه‌گراست و همیشه تیم مسلط بر آمار برنده نمی‌شود.