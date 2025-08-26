ماجدی: باشگاه ها باید فکر استادیوم باشند؛ حرف از فساد زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان تهران گفت: خوشحالم مجمع خوب با شفافیت مالی بالا برگزار شد و خوشبختانه آقای تاج رئیس فدراسیون و سایر اعضا نیز روی این موضوع اذعان داشتند.

او درباره اصرار فدراسیون برای افزایش تیم‌های بانوان در لیگ‌های مختلف استان تهران افزود: قرار شد طبق صحبت‌هایی که با مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران داشتیم زمین ماسه‌ای ورزشگاه تختی به فوتبال ساحلی تهران تخصیص پیدا کند. ضمن اینکه اجبار شده است که تیم‌های لیگ برتری در رده بانوان تیمداری داشته باشند. ما امتیازاتی به باشگاه‌هایی خواهیم داد که در بانوان تیمداری کنند.

ماجدی درباره دغدغه استقلال و پرسپولیس بابت عدم برگزاری بازی‌های خود در ورزشگاه آزادی تهران تصریح کرد: همین امروز آقای تاج هم اعلام کرد که باشگاه‌ها باید استادیوم داشته باشند. استادیوم آزادی نیز در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نیست و بر عهده شرکت توسعه و تجهیز است. ما قطعاً برای برگزاری محل بازی‌ها ذینفع نیستیم. باشگاه‌ها هستند که این موضوع را پیگیری می‌کنند.

رئیس هیئت فوتبال تهران گفت: صحبت درباره فساد زیاد بوده است اما پرونده‌ها در مجموع یک یا دو موضوع بود. اصل کار اینجاست که می‌خواهیم در کنار خانواده‌های فوتبال حال آنها را خوب کنیم.