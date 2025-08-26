به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مرکز نقشهنگاری و پایش طرح ملی جینف (پایگاه اطلاعات نشانیمحور) همزمان با هفته دولت با شعار «هر مکان، یک نشانی استاندارد» آغاز به کار کرد. این مرکز با شعار فعالیت خود را برای تسریع در تأمین و ارزیابی نقشههای مورد نیاز پروژه ملی جینف آغاز کرده است.
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، در آئین افتتاح این مرکز که با حضور محمد نوری، دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرحهای خاص و عبدالمجید ریاضی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد گفت: با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر الزام همکاری تمام دستگاهها و سازمانها در تکمیل این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴، این مرکز با هدف تسریع در تأمین و ارزیابی نقشههای مورد نیاز پروژه ملی جینف راهاندازی شده است.
وی افزود: در این چارچوب، نقشههای مورد نیاز پروژه در تعامل با دستگاهها و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشهبرداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان فضایی دریافت و پس از احصای اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و آماده بهرهبرداری در پروژه میشود.
هدف از اجرای پروژه ملی جینف (GNAF) هویتبخشی به مکانهاست؛ همانطور که برای هر فرد کد ملی صادر میشود، برای هر مکان نیز کد شناسایی یکتا تعریف خواهد شد. بنا بر تأکید رئیس جمهور، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ نهایی شده و مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت.
نظر شما