۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

آموزش و پرورش در پی افزایش تاب‌آوری مسجدمحور در نسل نو است

علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح «مسجد، مدرسه دوم»، طرح ارتباط بین مسجد، مدرسه و خانه در آموزش و پرورش در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح «مسجد، مدرسه دوم»، طرح ارتباط بین مسجد، مدرسه و خانه در آموزش و پرورش در حال اجرا است. در قالب این طرح، تلاش می‌کنیم بچه‌ها و خانواده‌ها را با مسجد ارتباط دهیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در قالب این طرح، سعی شده است تا ارتباط متقابل بین سه نهاد تربیتی یعنی مسجد، مدرسه و خانه برقرار کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش مسجد در تقویت تاب آوری اجتماعی و سبک زندگی مسجدی، گفت: آموزش و پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برنامه ریزی و کنترل برای کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز است.

کاظمی تصریح کرد: مرکز ثقل این موضوع داشتن مهارت‌های مختلف است و یکی از این مهارت‌ها تاب آوری در مقابل مسائل، حوادث و اتفاقات است به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه، فعالیت‌های زیادی در این حوزه آغاز کردیم که نتایج خوبی هم خواهند داشت.

گفتنی است، برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.

سمانه نوری زاده قصری

