۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در آرادان قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی ظهر سه شنبه در بازدید از اراضی کشاورزی آرادان با بیان اینکه سه مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد، ابراز داشت: بنا و دیوار کشی با دستور دادستان تخریب شدند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای قانون تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در آرادان انجام گرفت، افزود: این اراضی کشاورزی مجدد در اختیار بخش تولید قرار گرفت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی آرادان بابیان اینکه چهار هزار متر از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد سازی شد، ابراز داشت: این اراضی در معرض خطر تغییر کاربری قرار داشتند.

حسینی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی از اولویت‌های این وزرات خانه و به عنوان سرمایه ملی است، تصریح کرد: در این راستا با هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌شود.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم قبل از هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی حتماً استعلام‌های لازم را دریافت کنند تا متوجه خسارت و ضرر و زیان نشوند.