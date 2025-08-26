  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در آرادان قلع و قمع شد

آرادان- رئیس اداره جهاد کشاورزی آرادان از قلع و قمع سه مورد ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: با این اقدام اراضی کشاورزی مجدد در اختیار بخش تولید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی ظهر سه شنبه در بازدید از اراضی کشاورزی آرادان با بیان اینکه سه مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد، ابراز داشت: بنا و دیوار کشی با دستور دادستان تخریب شدند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای قانون تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در آرادان انجام گرفت، افزود: این اراضی کشاورزی مجدد در اختیار بخش تولید قرار گرفت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی آرادان بابیان اینکه چهار هزار متر از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد سازی شد، ابراز داشت: این اراضی در معرض خطر تغییر کاربری قرار داشتند.

حسینی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی از اولویت‌های این وزرات خانه و به عنوان سرمایه ملی است، تصریح کرد: در این راستا با هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌شود.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم قبل از هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی حتماً استعلام‌های لازم را دریافت کنند تا متوجه خسارت و ضرر و زیان نشوند.

