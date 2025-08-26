انتصاب دادستان جدید در شاهرود؛ امیری جایگزین میرکمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه دادستان‌های پیشین و کنونی شهرستان شاهرود پیش از ظهر سه‌شنبه به میزبانی سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های سید حسن میرکمالی دادستان سابق شاهرود جلال امیری به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب این شهرستان معارفه و حکم خود را دریافت کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این مراسم خواستار صیانت از حقوق عامه توسط دادستان‌های سراسر استان سمنان شد و بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری همچنین خواستار پیگیری رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرستان شاهرود شد و بیان کرد: دستگاه قضائی با ورود جدی خود می‌تواند بخش قابل توجهی از موانع تولید را کاهش دهد.

اکبری همچنین با بیان اینکه موارد قابل حل و فصل در زمینه رفع موانع تولید در داخل شهرستان شاهرود انجام گیرد افزود: مجموعه دستگاه قضائی شهرستان شاهرود مواردی که در این شهرستان قابل بررسی نیست را به مرکز استان ارجاع دهد تا در ستاد رفع موانع تولید دادگستری بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ایجاد کمیته‌های فرعی در ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در استان سمنان بیان کرد: رفع موانع می‌تواند به بالندگی تولید در استان سمنان کمک کند.

اکبری همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کارآفرینی و اشتغال در سراسر استان سمنان گفت: دستگاه قضائی در کنار تولید کنندگان و کارآفرینان قرار دارد

وی همچنین خواستار انجام بازدیدهای مستمر میدانی از سوی مسئولان قضائی شهرستان شاهرود در محیط‌های تولیدی و صنعتی شد و افزود: گاهی موارد پیش می‌آید که با یک بازدید می‌توان مشکل یک واحد تولیدی را حل کرد و این موضوع به اشتغال زایی در استان کمک می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین نقش ضابطان قضائی و انتظامی را در امنیت شهرستان شاهرود مهم تلقی کرد و گفت: دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در عین حفظ استقلال خود می‌توانند به خوبی با یکدیگر همکاری و همراهی داشته باشند و ارتقای این همکاری یکی از مطالبات ما در شهرستان شاهرود است.