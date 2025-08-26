به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسنپور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور امروز در نشست خبری اظهار کرد: مفهوم «اقتصاد دفاع موزاییکی» به این معناست که در شرایط بحران، هر محله و هر شهر بتواند خود را اداره کند و دچار آسیب اقتصادی و معیشتی نشود؛ به عنوان نمونه، اگر نانوایی یک منطقه تعطیل شد، مردم آن محله باید توانایی پخت نان در خانه را داشته باشند. حتی میتوان گندم در اختیار مردم قرار داد و آموزشهای لازم را ارائه کرد. در این مسیر میتوان از ظرفیت عشایر که در تولید فعال هستند، نیز استفاده کرد تا در مواقع بحران به مجموعههای مختلف کمک کنند.
وی افزود: هدف این است که اگر در هر نقطه کشور اختلالی در تأمین مایحتاج ایجاد شد، بتوانیم با مانورهای تمرینی و شبکهای، مدیریت محلی داشته باشیم. برای مثال منطقه ۱۸ تهران باید بتواند خود را اداره کند یا شهرستان اردستان بتواند اقتصاد خود را مستقل پیش ببرد.
حسن پور ادامه داد: این طرح آماده شده است و اتاقهای بازرگانی نیز در این مسیر همکاری داشتهاند. تجربههای گذشته هم نشان داد که مردم ایران در صحنه هستند؛ به عنوان نمونه، در جریان بحران ۱۲ روزه، در دماوند بیش از یک میلیون نفر خدماتی همچون تأمین آب و نان دریافت کردند. این مجاهدین خاموش، در کنار مسئولان دولتی و با لطف الهی، توانستند انسجام و حرکت ملی را رقم بزنند. در حقیقت دشمنان با اقدامات خود موجب همبستگی و پویایی ملت ایران شدند.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور تصریح کرد: در حوزه تأمین مواد اولیه برای اصناف و دانشآموزان نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر میزان که وزارت صمت یا دستگاههای دیگر نیاز داشته باشند، تأمین میشود. آنچه مهم است نظارت هوشمندانه بر این فرآیندهاست و ما در این زمینه آمادگی کامل داریم.
وی اضافه کرد: اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در کنار دولت قرار دارند و هماهنگیها بهخوبی انجام شده است. شوراهای مرتبط باید تقویت شوند تا این حرکت ملی به ثمر بنشیند. تعریف ما از اقتصاد، متفاوت از برخی نگاههای رایج است؛ در نگاه ما، منفعت ملی بر همه چیز مقدم است و تلاش کردهایم هیچکس در این زمینه کنار گذاشته نشود.
حسن پور تصریح کرد: امیدواریم هماهنگی ایجادشده بتواند نقش تسهیلگر بین بخش خصوصی و دولت را ایفا کند و این ارتباط همچون یک نخ محکم، موجب انسجام و تقویت ساختار اقتصادی کشور شود.
ور در ادامه درباره دیگر فعالیتهای اقتصادی بسیج اصناف نیز گفت: کارگروههای اقتصاد مقاومتی از جمله نساجی، پوشاک و کفش فعال هستند. مشکلات ناشی از واردات کالاهای مشابه داخلی پیگیری شده و برای صادرات محصولات به کشورهایی مانند افغانستان، مالزی و سایر کشورها اقداماتی انجام گرفته است؛ بهعنوان نمونه یک واحد تولید کفش در اسلامشهر سالانه ۳۰۰ میلیون جفت کفش تولید میکند که بخشی از آن برای صادرات برنامهریزی شده است.
حسنپور تصریح کرد: در نمایشگاههای داخلی نیز حضور پررنگی داشتیم؛ از جمله در نمایشگاه صنایع چوب و صنایع ساختمانی. کارگروه صنایع دستی نیز فعال شده و برنامهای برای برگزاری رویداد بینالمللی صنایع دستی با حضور فعالان اقتصادی دنیا در تهران در دستور کار است.
وی افزود: در حوزه طلا و جواهر ارتباطاتی با کشور عمان برقرار شده و موانع قانونی از جمله تبصره چهار ماده ۱۸ رفع شد. همچنین با وجود مشکلات ناشی از جنگ اخیر، امنیت بازار طلا حفظ شد و فعالیت تولیدی در این بخش ادامه دارد.
حسنپور به بخش لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: مشکلات ثبت آنی در سامانه جامع تجارت که فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد میکرد، با پیگیریهای بسیج و همکاری دولت برطرف شد.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت خارجی، بسیج اصناف با همکاری اتاق بازرگانی بسیج تجار را راهاندازی کرده و هماکنون در ۲۱ کشور هدف از جمله عراق، لبنان و سوریه برنامه دارد. به گفته وی، حجم تجارت بخش خصوصی ایران با سوریه پس از تحولات اخیر، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
حسنپور در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی گفت: بسیاری از محصولات وابسته به مرجع قضائی هستند و این موضوع ریشه در اتفاقات اخیر دارد. بهعنوان نمونه، بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرد که نرخ ارز بهصورت ترکیبی و ترجیحی افزایش یابد و نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان مبنا قرار گیرد. بلافاصله نامهای به آقای عارف، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و همچنین به رئیس بانک مرکزی ارسال کردیم و نسبت به این تصمیم هشدار دادیم، چرا که مردم در شرایط فعلی اقتصاد توان تحمل گرانی مجدد را ندارند. خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته، این مصوبه متوقف شد.
وی افزود: این تعامل بسیج اصناف با بدنه دولت نشان میدهد که مکاتبات ما با مسئولان عالیرتبه کشور نتیجهبخش بوده است. بهعنوان نمونه، در مکاتبه با آقای عارف بهعنوان رئیس تازه منصوبشده بازار کشور، پاسخهای سریع و مؤثر دریافت شد و مشکلات تا حدی مدیریت گردید.
سردار حسنپور در ادامه تصریح کرد: اقدامات جهادی در بسیج اصناف بهطور مرتب و در قالب جلسات اقتصاد مقاومتی پیگیری میشود. هماکنون هزار گروه جهادی فنی و تخصصی در سراسر کشور فعال هستند که مشکلات روستاها و مناطق محروم را برطرف میکنند؛ از تعمیر برق و شیشه منازل تا سایر نیازهای فنی. در سال گذشته، بسیجیها در این حوزه خدمات گستردهای به مردم ارائه دادند.
وی گفت: این خدمات حتی در مواکب اربعین نیز مشهود بود؛ بهطور مثال در عمود ۷۴، موکب بسیج ایران علاوه بر خدمت به زائران ایرانی، مشکلات فنی مواکب عراقی را نیز برطرف میکرد؛ از تعمیر دستگاهها تا رفع خرابی چرخ گوشتها. همچنین در جریان جنگ اخیر، گروههای جهادی فنی بسیج در خدمترسانی به مردم نقش مهمی ایفا کردند.
حسنپور خاطرنشان کرد: خدمات اجتماعی بسیج اصناف نیز بهصورت مستمر ادامه دارد؛ از جمله تأمین جهیزیه، تهیه بستههای معیشتی و اجرای طرح «یک کاسب، یک دانشآموز» برای حمایت از دانشآموزان کمبضاعت. این اقدامات در یک سال گذشته به لطف الهی گسترش بیشتری یافته است.
وی به بخش آموزش اشاره کرد و گفت: آموزش احکام کسبوکار در دستور کار قرار دارد و فقه بازار باید در میان اصناف بهصورت جدی پیگیری شود.
تاکنون ۳۰ عنوان کتاب پیشبینی شده که ۷ عنوان آن آماده انتشار است؛ کتابهایی در حوزه کودکان، نوجوانان، داستان زندگی شهدا و همچنین آثار مرتبط با پشتیبانی جنگ. این مجموعه میتواند گنجینهای ارزشمند برای نسل جوان باشد. همچنین جشنواره شعر شهدای اصناف با فراخوان سراسری برگزار شده و اجلاس ناحیه کنگره نیز در آبان برگزار خواهد شد. تلاش کردهایم در حوزه شهدای اصناف بخش علمی، ادبی و هنری پررنگ باشد تا ماندگاری بیشتری داشته باشد.
حسنپور ادامه داد: در طول سال ۱۷ اجلاسیه ملی بر اساس صنوف و مشاغل برگزار شد؛ از جمله در مشهد ویژه شهدای مشاغل ساختمانی و در یزد برای شهدای صنف طلا و جواهر. در کنار آن، مستندهایی با همکاری شبکه سه و پنج سیما آماده شده که از آبانماه بهصورت سلسلهای پخش خواهد شد. همچنین در اجلاسیهها اجرای تئاتر و تولیدات هنری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۲۰ قسمت ماشینگرافیک و ۲۰ فیلم کوتاه تولید شده که بخشی از آن آماده پخش است. سرود ملی شهدای اصناف، تولید آثار قرآنی و تواشیح و طراحی برنامه تلویزیونی «مشتی» نیز از جمله اقدامات فرهنگی بوده است. برنامه «آبروی بازار» با برگزاری محافل یادبود شهدا در کنار مغازههایشان در سراسر کشور با استقبال گسترده مردم روبهرو شد. تاکنون بیش از ۱۱ هزار محفل آبروی بازار در نقاط مختلف کشور برگزار شده و این حرکت با حضور خانواده شهدا و بازاریان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: رهبر انقلاب نیز در پیامی به شهدای مازندران بر اهمیت چنین برنامههایی تأکید کردند. اوج این حرکت در شهرستان ساوه برگزار شد و حتی در مجتمعهای بزرگ تجاری تهران نیز محافل آبروی بازار شکل گرفته است. هدف این است که شهدا تنها بهعنوان چهرههای آسمانی معرفی نشوند، بلکه بازاریان و اصناف بدانند هر یک میتوانند همان مسیر را ادامه دهند.
سردار حسنپور به بیان خاطرهای نیز پرداخت و گفت: در یکی از عملیاتها که امکان جابهجایی موشک وجود نداشت، یک جوان لودر به کمک نیروهای سپاه آمد و پس از کار شبانهروزی، در حمله پهپادی به شهادت رسید. این شهید صنفی نمونهای از الگوهایی است که باید معرفی شوند.
وی اظهار کرد: احیای سنتهای قدیمی بازار مانند اقامه نماز اول وقت، پخش اذان و برگزاری عزاداریها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین کتابشناسی «غزه» بهعنوان اثری بینظیر در جهان اسلام منتشر شد و دو عنوان کتاب دیگر نیز در دست تهیه است؛ از جمله درباره شیعیان فلسطین و شخصیت حضرت هاشم، جد پیامبر (ص)، که در غزه بهعنوان یک تاجر شناخته میشوند.
