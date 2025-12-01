پیشگیری از تعطیلی یک مرکز درمانی مهم در شاهرود با ورود قاطع دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل ددادگستری سمنان از ورود قاطع دادگستری استان مانع تعطیلی یک مرکز درمانی شاهرود شد و افزود: خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

وی از ورود به موقع دادستانی شاهرود به وضعیت یکی از مراکز درمانی این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز که به دلایلی در آستانه تعطیلی قرار داشت، با بررسی‌های میدانی و هماهنگی‌های لازم، به فعالیت خود بدون وقفه ادامه می‌دهد.

رئیس دادگستری استان سمنان با بیان اینکه با هدف صیانت از حق سلامت مردم و جلوگیری از ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی، دادگستری استان به موضوع یکی از مراکز درمانی شاهرود ورود کرد و با اتخاذ تدابیر به موقع، اجازه نداد روند فعالیت این مرکز با وقفه مواجه شود، افزود: این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص پاسداشت حقوق عامه و تحقق عدالت اجتماعی، همچنین تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر صیانت از حقوق مردم و اجرای فوری وظایف نظارتی و قانونی و مطابق با اصول و اهداف سند تحول و تعالی قضائی و تکالیف برنامه جامع عملیاتی سال‌جاری انجام شد.

اکبری از ورود به‌موقع دادستانی شاهرود و انجام اقدامات نظارتی لازم برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات درمانی یکی از مراکز مهم این شهرستان خبر داد و افزود: پس از انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره احتمال محدودیت فعالیت این مرکز، موضوع فوراً از دادستانی شاهرود مطالبه و به صورت جامع و میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد بر اساس برخی گزارش‌ها و تصمیمات اداری، ادامه فعالیت این مرکز با چالش‌هایی مواجه شده و نیازمند انجام اصلاحات و رعایت الزامات مشخص بوده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت حفظ سلامت عمومی، جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط و هیأت امنای مرکز درمانی در محل بیمارستان تشکیل شد و موضوع از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

اکبری ادامه داد: در این نشست که چندین ساعت به طول انجامید، مجموعه مسائل مطرح و راهکارهای لازم برای انجام اقدامات اصلاحی و رفع نواقص ضروری بررسی شد و با همکاری مسئولان مربوط، برای اجرای فوری بخشی از الزامات و برنامه‌ریزی برای رفع سایر موارد در بازه‌های زمانی مشخص تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به نقش این مرکز درمانی در ارائه خدمات به شهروندان شاهرودی و حتی سایر مردم استان، گفت: این بیمارستان یکی از مراکز اصلی درمانی شهرستان محسوب می‌شود و نزدیک به ۳۰۰ نفر شامل کادردرمانی عمومی، تخصصی، اداری در آن کار می‌کنند و دارای بخش‌های گسترده فعال درمانی است. همچنین این مرکز در حوزه آموزش دانشجویان علوم پزشکی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با اقدامات صورت‌گرفته و تعهد دستگاه‌های مسئول برای انجام اصلاحات لازم، از ایجاد وقفه در خدمات‌دهی این مرکز جلوگیری شد و فعالیت آن همچنان بدون اختلال ادامه دارد.

اکبری تأکید کرد: دادگستری استان با جدیت در مسیر صیانت از حقوق عامه به‌ویژه در حوزه سلامت گام برمی‌دارد و در موارد لازم برای حفظ خدمات عمومی به‌موقع و مؤثر، ورود خواهد کرد.