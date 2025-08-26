گمرک ایران در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، رکورد ترخیص کالای اساسی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت در تشریح عملکرد گمرک، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی عملکرد گمرک ۱۴۷ هزار تن کالا بوده است. در بحث تجارت خارجی ۲۱ میلیون تن ترانزیت خارجی با رشد دو درصدی در دولت چهاردهم داشتیم.

وی عنوان کرد: به عنوان منابع تأمین مالی دولت، حقوق ورودی سایر کالاها، حقوق ورودی خودرو و مالیات ارزش افزوده به ارزش ۳۵۲ همت واریزی به خزانه داشتیم که رشد خوبی داشته است.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: علی رغم جنگ و مشکلاتی که در گمرک شهید رجایی داشتیم که باز هم وضعیت درآمدی بهتری نسبت به سال گذشته داشتیم. از حیث حقوق ورودی از محل واردات خودرو ۲/۸ همت و از محل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۵۷ همت با رشد ۵۰ درصدی وصولی داشتیم. در مجموع، ۱۳۰ همت با رشد ۴۴ درصدی وصولی داشتیم که علی رغم همه مشکلات، گمرک جمهوری اسلامی با هوشیاری و همکاری گمرکات، توانست خدمات خوبی به مردم ارائه شود و هم درآمدهای دولت وصول شود.

عسگری گفت: یکی از رسالت‌های اصلی ما تأمین کالای اساسی است که به دستگاه‌های وزارت جهاد، بهداشت و صمت واگذار شود اما وقتی به گمرک وارد می‌شود با حداقل تشریفات انجام یک شود امسال بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار ترخیص داشته باشیم که گمرک امیرآباد در صدر آنها قرار دارد.

وی اضافه کرد: ۹۳۰ هزار تن روغن خوراکی ترخیص داشتیم و قلم دوم برنج است که امسال ممنوعیت فصلی آن برداشته شد و اجازه واردات آن نیز داده شد که به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر ترخیص شده است. در بحث واردات گندم ۹۴۹ هزار تن واردات داشتیم.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در دوران جنگ ۱۲ روزه شاید گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه‌هایی بود که هیچگاه تعطیل نشد بلکه فعالیت آنها چند برابر شد. هم نیروی انسانی را تقویت کردیم و هم ترخیص را تغییر دادیم تا سرعت بالا برود. خروجی گمرک بندر امام را به پنج عدد افزایش دادیم. ترخیص بنزین را در هفته اول جنگ تقریباً توسط ۷ کشتی انجام شد.

عسگری بیان کرد: با توجه به اینکه فرودگاه حضرت امام پرواز نداشت مجبور شدیم اجازه فعالیت مرز زمینی بازرگان را بدهیم و وارد فاز عملیاتی شود و داروهای مورد نیاز ترخیص شود. در اقدام دیگر، کالاهایی مانند آمبولانس را احصاء کردیم و فایل آن را برای مدیران گمرکات ارسال کردیم تا با رویه ورود موقت ترخیص شوند.

وی افزود: مدت ضمانت نامه‌ای که ابتدای سال دادیم را در شرایط جنگی افزایش دادیم. مجموع اینها باعث شد در ترخیص کالا اساسی، ۸۷ درصد رشد داشته باشیم.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به صادرات غیر نفتی در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، گفت: این نوع از صادرات در این مدت زمانی ۱۴ درصد افزایش یافت و به رقم ۵۹ میلیارد دلار رسید که میزان وزنی صادرات غیر نفتی در این مدت ۱۱۸ میلیون تن بوده است.

عسگری خاطرنشان کرد: در سال نخست دولت چهاردهم، ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش ۷۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است و مجموع تجارت خارجی کشور در سال نخست دولت چهاردهم ۱۵۷ میلیون تن و به ارزش ۱۲۹ میلیارد دلار بوده است. در این مدت ۲۱ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خارجی شد که ۱/۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در ۵ ماهه سال جاری ۱۰ میلیون و ۹۵۱ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان کالای اساسی به لحاظ وزن ۳ درصد افزایش و از حیث ارزش ۵.۴ کاهش داشته است. در این مدت واردات روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام، برنج و گندم افزایش چشمگیری داشت.

عسگری تصریح کرد: در این مدت ۹۳۰ هزار تن روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام، ۸۳۶ هزار تن برنج و ۹۴۹ هزار تن گندم وارد کشور شد. واردات روغن خوراکی، برنج و گندم در این مدت به لحاظ وزن به ترتیب ۵۲ درصد، ۷۰ درصد و ۱۷۰ درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: امسال ممنوعیت فصلی واردات برنج به دلیل خشکسالی برداشته شده است که طی ۵ ماهه سال جاری ۸۳۶ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۴ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شد.

وی در رابطه با حجم کالاهای دپو شده در گمرک و ارزش آنها تصریح کرد: ما تا زمانی که کالا اظهار نشود کالا در ید سازمانی است که کالا به آن تحویل شده است که در این مورد به بنادر مرتبط است. برای نمونه بندر شهید رجایی ۲۴۰۰ هکتار ظرفیت ترخیص کالا دارد یا بخشی از ۱۸ منطقه آزادی که ایجاد کردیم، مربوط به نگهداری کالا است. در قانون گمرکی، مهلت ۵ ماهه توقف کالا در گمرک وجود دارد و اگر مازاد بر آن زمانی صرف شود، کالا متروکه محسوب می‌شود. حقوق گمرکی کالای اساسی یک درصد و سود آن صفر است پس نگهداری آن موضوعیت و دلیل ندارد. اگر کالایی متوقف می‌شود مشکلاتی از حیث تخصیص و تأمین دارند. اظهار کالا در گمرک از طریق وب انجام می‌شود. گمرک نه تنها مانع ترخیص نیست بلکه مطالبه گر هم هست.

رئیس کل گمرک در رابطه فسادی که در برخی از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد گفت: در گمرکات کشور که تقریباً ۱۴۰ مورد هستند هم دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هم سیستم‌های پایش و نظارت مستقر است. در خود استان‌ها نیز بازرسی وجود دارد. شاید تخلفی وجود داشته باشد اما به صورت باند و شبکه، اخلالی در این موضوع وجود ندارد. تمام رینگ دور کشور منطقه آزاد شده است و تأمین نیروی آنها کار سختی است.

عسگری در رابطه با حجم کالاهای ته لنجی و ملوانی گفت: قانون جدیدی مصوب شد که کارگروه مهمی در سازمان توسعه و تجارت دارد که ما عضو آن هستیم. ۱/۷ میلیارد دلار برای ته لنجی و ۴/۶ برای ملوانی لحاظ شده است. به نسبت مجموعاً ۶/۳ میلیارد دلار برای آنها در نظر گرفته شده است. ۸۹ قلم کالا و ۸۰۰ ردیف تعرفه ملوانی احصاء شده است.

رئیس کل گمرک ایران در رابطه با آخرین آمار خودروهای دپو شده در گمرکات و هزینه نگهداری از آنها بیان کرد: خودرو از ابتدای سال درگیر مصوباتی شده است. اخیراً مصوبی ابلاغ شد که گفته تا ۱۵۰۰ سی سی، ۷۰۰ میلیون یورو اجازه واردات داده شده است. این مصوبه ساری و جاری است و حدود ۱۴ هزار دستگاه ترخیص کردیم که رشد ۲۰ درصدی نسبت به مشابه سال قبل داشتیم و ملاک عمل ما همین مصوبه ۲۸ مرداد ماه است و صاحبان خودرو بر اساس آن می‌توانند خودروهای خود را ترخیص کنند.

عسگری در خصوص شمش‌های وارداتی بابک زنجانی گفت: گمرک به عنوان مجری مقررات و سیاست‌های دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی است. در خصوص شمش طلا، طبق اعلام بانک مرکزی اقدام می‌کنیم و در صورت وقوع مشکل از متولی آن سوال می‌کنیم. یک محموله شمش وارد فرودگاه امام شده و قبصه شده است. ما به بانک مرکزی اعلام کردیم نسبت به این میزان که زیر وزن یک کیلوگرم ابهام داریم. گمرک نسبت به این موضوع اعلام جرم نکرده است. کل این میزان ۳۰۰ کیلوگرم است.

وی افزود: شمش‌های یک اونسی وارد شده مورد سوال ما بود و از ما خواسته که گمرک آن را مرجوع کند. مرجوع آن تحت اختیار صاحب کالا است. نمی دانم چرا حساسیت ایجاد شده است. شمش طلا وارد شده و حایز شرایط بانک مرکزی نیست و متولی هم در پاسخ به ما گفته مرجوع شود و صاحب کالا مخیر است آن را به هر کشوری مرجوع کند و ما با پاسپورت و بلیط تا زیر هواپیما می بریم و همراهی می‌کنیم تا مشکلی ایجاد نشود. بحث قاچاق و تعزیرات از طرف گمرک منتفی است.

یکی از خبرنگاران در توضیح حواشی پیش آماده در این موضوع گفت: شنیده شده که یک خودرو توقیف شده و حتی گفته می‌شود به بانک کارگشایی تحویل شده است.

عسگری گفت: ما ساده‌ترین روش را برای ورود شمش طلا داریم و ورود شمش طلا از همه چیز معاف است و یکی از راحت ترین و ساده‌ترین ورودها را دارد که شرط و شروطی دارد. کالاهایی که شما می‌فرمایید در فرودگاه امام قبض انبار دارد. طبق روال گمرک، کالایی که از خارج وارد می‌شود تدابیر امنیتی خود را دارد. این شایعات را اولین بار است که می شنوم. همه مسئولین و مقامات موافق واردات آن هستند و مصوبه آن به شورای عالی امنیت ملی رفته است. از منظر گمرک، توقف یک کالا در گمرک به معنای قاچاق نیست. این کالا در فرودگاه امام موجود است.

وی در رابطه با شایعاتی که در خصوص مدیرکل گمرک خراسان شمالی مطرح است، خاطرنشان کرد: من یا معاون حقوقی باید در جریان پرنده قضایی ادعایی ایشان باشیم. اطلاعی در این زمینه ندارم اما در مورد آن بررسی می‌کنم.

رئیس کل گمرک در رابطه با اینکه آماری از نیکل هایی که سال‌ها قبل وارد کشور شده ارائه دهید و اینکه عیار آن چقدر است؟ گفت: نیکل هم مانند سایر کالا وارد می‌شود و برای سازمان ملی استاندارد ارسال می‌شود و به موجب پاسخ آن ترخیص یا ارجاع صورت خواهد گرفت. در مورد نیکل مورد اشاره شما آماری در این لحظه ندارم.

عسگری در مورد آمار واردات خودرو و واردات آیفون گفت: ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار در پنج ماهه امسال از گمرکات ترخیص شده و از نظر تعداد ۲۴ درصدافزایش داشته است. گوشی آیفون جمعاً ۳ میلیون و ۵۸۴ دستگاه وارد شده است. ۱۴ تن طلا نیز به ارزش ۱ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار ترخیص شده است.

وی در خصوص میانگین روزانه ترخیص کالا خاطرنشان کرد: نشستی با دکتر مدنی زاده داشتیم و بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه برای تسریع ترخیص کالا چه باید کرد پیشنهاد حل مشکلات مربوط به تخصیص ارز مطرح شد و گفته شد در این شرایط ۳ روز زمان لازم است. مشکلات تحریمی و مدیریت منابع ارزی منجر به تعیین ضوابط شده است. وزیر اقتصاد در خصوص تخصیص ارز وعده تعامل با بانک مرکزی دادند و اگر ارز تخصیص داده شود می‌توانیم استفاده از ایکس ری را بالا ببریم و مسیر سبز را افزایش دهیم. گمرکات شهید رجایی و حضرت امام را می‌توانیم تقویت کنیم و از مسیر سبز در آنها استفاده کنیم.

رئیس کل گمرک ایران در رابطه با آخرین گزارش از خسارات وارد شده در گمرک شهید رجایی اظهار کرد: قبل از هر توضیحی، خواهش ما از همه وارد کنندگانی که کالای خود را وارد گمرک شهید رجایی کردند این است که اگر دارای قبض انبار هستند آن را در سیستم اظهار کنند. ما بسیاری از آمار و ارقام را نداریم. البته می‌توانیم از سازمان بنادر و دریاها قبض اموال را دریافت کنیم اما اینکه صاحبان اموال خودشان اظهار کنند بهتر است.

وی در خصوص واردات دارو گفت: در پنج ماهه نخست، ۳ هزار تن دارو ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه، به لحاظ وزنی کاهشی بوده است.

عسگری در رابطه با جزییات واردات بنزین سوپر و اتوبوس و خودروی جانبازان عنوان کرد: امسال ۶۰۰ دستگاه خودروی جانبازان را ترخیص کردیم که از سود بازرگانی معاف هستند و مشکلی برای ترخیص ندارند. در خصوص واردات بنزین سوپر، متولی وزارت نفت است و تا این لحظه ترخیص واردات بنزین سوپر از گمرکات نداشتیم. وزارت نفت ۴ شرکت مجاز به واردات را به گمرکات معرفی کردند و به محض اظهار شرکت‌ها فعالیت گمرک آغاز می‌شود.

رئیس کل گمرک کشور در رابطه با ارزش گذاری کالاها بیان کرد: ارزش کالاها عمدتاً از دستگاه‌های دولتی چند هفته یکبار، استعلام می‌شود. از سندیکا دعوت می‌شود و کنترل‌هایی روی اظهار نامه‌ها انجام می‌شود و همکاران گمرک مورد بازبینی قرار می‌دهند و از این حیث مشکلی نیست.

تکمیل می‌شود …