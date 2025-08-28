جبرئیل برادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی بیش از ۱۹ هزار مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان تهران طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و تأکید کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی و قضائی، روند تخریب و پیشگیری از این تخلفات با جدیت ادامه دارد.
برادری در ادامه، اظهار داشت: یکی از دغدغههای اصلی استاندار تهران، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی است که برای تحقق این هدف مأموریتی ویژه به سازمان جهاد کشاورزی استان محول شده است.
وی افزود: اراضی کشاورزی استان تهران بهواسطه ارزش افزوده بالای خود، هدف ساختوسازهای غیرمجاز قرار گرفتهاند و برخورد قانونی و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ارائه آمار عملکرد سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۹ هزار مورد ساختوساز غیرمجاز شناسایی شده که ۱۴ هزار مورد آن تحت پیگیری ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی قرار گرفته است، همچنین ۳۶۰ حکم قطعی تخریب صادر و اجرا شده است.
برادری تصریح کرد: در شمیرانات نیز طی سال جاری، یک هزار و ۳۸۰ مورد ساختوساز غیرمجاز شناسایی شده که ۵۶۹ مورد از آنها تخریب شده و بخشی از این اقدامات از طریق اجرای احکام قضائی صورت گرفته است.
وی درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: استفاده از سامانههای هوشمند پایش اراضی کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی مانند شهرداریها، بخشداریها و ادارات خدماترسان از جمله راهبردهای ما در مقابله با تخلفات است.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران همچنین از همکاری مؤثر قوه قضائیه در صدور دستورات به موقع و حمایتهای قانونی قدردانی کرد و افزود: این همکاری موجب تسریع و دقت بیشتر در اجرای احکام تخریب شده است.
برادری در پایان اعلام کرد: در هفته دولت پروژههایی در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز به بهرهبرداری خواهد رسید و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تمام توان، پیگیری این مأموریت را ادامه خواهد داد.
