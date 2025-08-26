وقوع کلاهبرداری با ۲۵ شاکی در سمنان؛ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی اعلام شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بلافاصله تیم متشکل از پلیس آگاهی تشکیل و تحقیقات آغاز شد.

وی افزود: کلاهبرداری تحت عنوان موضوعاتی نظیر سرمایه گذاری حوزه رمز ارز، خرید و فروش ملک و خودرو انجام گرفته شده بود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه پرونده مذکور ۲۵ شاکی دارد، ابراز داشت: این افراد با وعده سود غیر متعارف به دام کلاهبردار افتاده بودند.

حسینی با بیان اینکه تلاش‌های شبانه روزی پلیس رد متهم را در استان اصفهان توانست شناسایی کند، تصریح کرد: با همکاری پلیس شهرستان کاشان متهم طی عملیات غافلگیرانه دستگیر و به سمنان انتقال یافت.

وی با بیان اینکه مبلغ کلاهبرداری حدود ۱۶۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است، افزود: متهم به جرم خود در سمنان اعتراف و با دستور قضائی روانه زندان شد.