۳ پروژه قضایی در شهرستان شاهرود افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه قضائی در شهرستان شاهرود همزمان دو هفته دولت و با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان مقارن با بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شد.

علاوه بر رئیس کل دادگستری استان سمنان معاون استاندار و فرماندار شاهرود و جمعی از مسئولان دستگاه قضائی استان سمنان و همچنین شهرستان شاهرود در این مراسم حضور داشتند.

کلنگ زنی ساختمان دادگستری بخش بسطام و اجرای پروژه الحاق فیزیکی دادگاه فعلی همچنین گسترش شعب شورای حل اختلاف پروژه‌هایی بودند که امروز همزمان با هفته دولت در شهرستان شاهرود به کلنگ زنی یا بهره‌برداری رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این مراسم با اشاره به ضرورت بهبود فضای فیزیکی نهادهای قضائی در استان گفت: فضاهای دادگستری در استان باید به گونه‌ای باشد که مطلوب مردم و مورد اعتماد آنان واقع شود.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری از وجود نگاه تحول‌خواه در مجموعه دستگاه قضائی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: دادگستری تلاش می‌کند در مسیر تحول و پاسخگویی به نیازهای مردم بهترین عملکرد را داشته باشد.

وی همچنین برداشتن روحیه خدمت رسانی و عزم جهادی رأی توسعه عدالت به عنوان داشته‌های مهم دستگاه قضائی استان یاد کرد و افزود: در راستای بهبود فضای فیزیکی ستگاه قضائی در استان اقدامات لازم صورت می‌گیرد