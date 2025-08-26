به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی، با صدور پیامی به مناسبت هفته بسیج ادارات و کارمندان استان مازندران: این هفته فرصتی گرانبها برای بازاندیشی در مکتب خدمت صادقانه و بی‌منت است که شهدای والامقام با جان خویش معنا بخشیدند.

وی در ادامه پیام خود یادآور شد: شهدای دولت با نهایت اخلاص و ایثار در مسیر خدمت به مردم، نماد «مسئول تراز انقلاب اسلامی» بودند و مدیریت را رسالتی برای خدمتگزاری به اسلام و مردم می‌دانستند. منش شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی، نمونه‌ای روشن از خدمت بی‌وقفه و وفاداری مطلق به انقلاب است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به بیش از ۴۰۰ شهید کارمند استان: خون پاک این شهدا درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کرده و مسیر تحقق دولت اسلامی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی را هموار ساخته است.

وی تأکید کرد: امروز کارمندان و مدیران بسیجی با تکیه بر شور، شوق و شعور انقلابی باید همان مسیر روشن را ادامه دهند و با خدمت صادقانه و عدالت‌محور، چهره‌ای کارآمد و مردم‌باور از نظام اداری کشور به نمایش بگذارند.

مسلمی در پایان ضمن بزرگداشت یاد شهید شاخص استان مازندران، شهید عقیل عباس مفرد، هفته بسیج ادارات و کارمندان را به تمامی کارکنان و بسیجیان متعهد استان تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال توفیق خدمت خالصانه و عزتمندانه به مردم را مسئلت کرد.