امروز در جنگ تمام عیار فرهنگی و اقتصادی قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش محسنی مسلمی بعدازظهر چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند استان مازندران که در اردوگاه شهدای هفت تیر رامسر برگزار شد، با اشاره به نقش حیاتی شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: شهدای ما دانشمندان انقلاب بودند و جایگاه امروز مدیران بر صندلی‌های مدیریتی که امروز در اختیار دارند، جای شهدای انقلاب بوده است.

سردار مسلمی با بیان اینکه کوتاهی‌ها در عمل به دلیل ناتوانی‌ها است و نه کم‌کاری‌ها، تصریح کرد: اگر از کم‌کاری باشد، در آن دنیا باید پاسخگو باشیم.

وی همچنین به ذکر شهدای شهرستان رامسر، به‌ویژه شهدای دالخانی که در مبارزه با منافقین جان خود را فدای انقلاب کرده‌اند، پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه، کوتاهی ما باعث شد تا شهدای شهرستان رامسر به درستی تبیین نشوند.

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران، به اقدامات منافقین در مقابله با افراد تأثیرگذار انقلابی اشاره کرد و افزود: منافقین در زمان خود به سراغ تاثیرگذارترین افراد انقلابی می‌رفتند تا آنان را به شهادت برسانند.

وی همچنین یادآور شد: شهدای حملات تروریستی منافقین در مناطق مختلف کشور، بدون سلاح و در کنار خانواده و در منزل خود مظلومانه شهید شدند.

در این مراسم، که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، سردار مسلمی به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی، پرداخت و با اشاره به مسئولیت‌های خود در دوران شهید رئیسی گفت: شاهد زحمات شهید رئیسی بودم و متأسفانه امروز برخی افراد این زحمات را نادیده می‌گیرند.

فرمانده سپاه کربلا در ادامه به سفرهای مقامات کشوری اشاره کرد و به ویژه به آخرین سفر شهید رئیسی به استان مازندران که بدون تشریفات خاصی برگزار شد، اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی خستگی‌ناپذیر بود و این جمله ایشان که گفتند خسته نیستم همیشه مرا می‌سوزاند که چه زحماتی کشیدند.

سردار مسلمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنگ تمام عیار که در آن قرار داریم، گفت: ما امروز در جنگی تمام عیار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی قرار داریم و باید همواره مراقب باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران باید همواره در مسیر انقلاب اسلامی و تحت رهبری مقام معظم رهبری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی‌اش خواهد رسید و ما همه در یک پیکره قرار داریم. هیچ جدایی و اختلافی در بین ما نباید شکل گیرد.