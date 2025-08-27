به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو در یادواره شهدای کارمند استان مازندران که در اردوگاه شهدای هفت تیر رامسر برگزار شد، اظهار داشت: موضوعاتی که موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد، همان دلایلی هستند که دشمن را به دشمنی واداشته است. همراهی مردم با نظام، سد مستحکمی در برابر توطئه‌ها بوده و دشمن با شناخت این نقطه قوت، در پی ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوریت در جمهوری اسلامی مردم هستند، افزود: انقلاب اسلامی بر پایه مکتب عاشورا شکل گرفت و همین مکتب شکست‌ناپذیر، الگویی جهانی شده که حتی در دانشگاه‌های معتبر اروپا، کرسی‌های شیعه‌شناسی و ایران‌شناسی به آن می‌پردازند. اینکه بعد از ۱۴۰۰ سال، اسلام همچنان زنده و پویاست، نشان از حقانیت و پویایی این مکتب دارد.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: پاسداری از سپاه پاسداران، جزو آرمان‌های انقلاب است و باید از جانفشانی‌های آن قدردانی شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با وجود تهدید، تحریم و تخریب، سنگرها خالی نشد و بیش از ۶۰۰ شهید از بدنه سپاه تقدیم انقلاب شد.

وی با اشاره به هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: دولت باید الگویی از مدیریت پرتلاش و خدمت‌محور باشد؛ چرا که اثر خدمت ماندگار است و باید از آن پاسداری کرد.

حسینی‌جو اظهار داشت: در هر مدل حکومتی موافق و مخالف وجود دارد، اما آنچه مهم است، داشتن گوش شنوا و پذیرش نقد دلسوزانه است. تلاش برای حل مشکلات مردم، خط مشی اصلی دولت در مازندران است و استاندار به صورت ویژه به این موضوع تاکید دارد.

وی از افتتاح ۴۹ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت در استان مازندران خبر داد و ادامه داد: پسماند به عنوان ابرچالش استان، امسال تا ۷۰ درصد مدیریت خواهد شد و تا سال آینده این رقم به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی همچنین به تلاش‌های انجام‌شده در حوزه انرژی، آب، راه، فاضلاب و عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور به عدالت آموزشی توجه ویژه‌ای دارند و ساخت و بازسازی مدارس با جدیت پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در پایان تاکید کرد: اختلافات داخلی و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بستر نفوذ دشمن را فراهم می‌کند و وفاق باید در عمل و در بدنه جامعه مشاهده شود.

