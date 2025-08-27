  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

وفاق ملی رمز عبور از چالش‌ها است؛ مردم پشتوانه جمهوری اسلامی

رامسر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر نقش مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی،‌ وفاق ملی را رمز عبور از چالش‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو در یادواره شهدای کارمند استان مازندران که در اردوگاه شهدای هفت تیر رامسر برگزار شد، اظهار داشت: موضوعاتی که موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد، همان دلایلی هستند که دشمن را به دشمنی واداشته است. همراهی مردم با نظام، سد مستحکمی در برابر توطئه‌ها بوده و دشمن با شناخت این نقطه قوت، در پی ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوریت در جمهوری اسلامی مردم هستند، افزود: انقلاب اسلامی بر پایه مکتب عاشورا شکل گرفت و همین مکتب شکست‌ناپذیر، الگویی جهانی شده که حتی در دانشگاه‌های معتبر اروپا، کرسی‌های شیعه‌شناسی و ایران‌شناسی به آن می‌پردازند. اینکه بعد از ۱۴۰۰ سال، اسلام همچنان زنده و پویاست، نشان از حقانیت و پویایی این مکتب دارد.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: پاسداری از سپاه پاسداران، جزو آرمان‌های انقلاب است و باید از جانفشانی‌های آن قدردانی شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با وجود تهدید، تحریم و تخریب، سنگرها خالی نشد و بیش از ۶۰۰ شهید از بدنه سپاه تقدیم انقلاب شد.

وی با اشاره به هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: دولت باید الگویی از مدیریت پرتلاش و خدمت‌محور باشد؛ چرا که اثر خدمت ماندگار است و باید از آن پاسداری کرد.

حسینی‌جو اظهار داشت: در هر مدل حکومتی موافق و مخالف وجود دارد، اما آنچه مهم است، داشتن گوش شنوا و پذیرش نقد دلسوزانه است. تلاش برای حل مشکلات مردم، خط مشی اصلی دولت در مازندران است و استاندار به صورت ویژه به این موضوع تاکید دارد.

وی از افتتاح ۴۹ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت در استان مازندران خبر داد و ادامه داد: پسماند به عنوان ابرچالش استان، امسال تا ۷۰ درصد مدیریت خواهد شد و تا سال آینده این رقم به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی همچنین به تلاش‌های انجام‌شده در حوزه انرژی، آب، راه، فاضلاب و عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور به عدالت آموزشی توجه ویژه‌ای دارند و ساخت و بازسازی مدارس با جدیت پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در پایان تاکید کرد: اختلافات داخلی و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بستر نفوذ دشمن را فراهم می‌کند و وفاق باید در عمل و در بدنه جامعه مشاهده شود.

