به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح طرح توانمندسازی نیروی انسانی (توانا)» در زنجان، با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور گفت: اگر این تحول رخ ندهد، مدرسه به تشریفات آکادمیک تبدیل خواهد شد و مرجعیت تربیتی خود را از دست می‌دهد.

وی با تبیین چشم‌انداز جدید دولت در حوزه آموزش و پرورش افزود: برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر ایران، رئیس‌جمهوری مسیری برای توسعه همه‌جانبه کشور انتخاب کرده که از مدرسه آغاز می‌شود و این انتخاب، مطابق با تجربه‌های جهانی، درست‌ترین رویکرد است.

حکیم‌زاده با توصیف رویکرد دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به عنوان رویکردی ریسک‌پذیر و جسورانه گفت: رئیس‌جمهور در هیچ زمینه‌ای وعده‌ای ندادند، اما بر یک موضوع ایستادگی کردند و آن ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی است؛ ایشان متعهد شدند که با اتکا به معلمان، روش‌های آموزش و محیط‌های یادگیری متحول شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: دکتر پزشکیان به درستی دریافته‌اند که مسیر تحول بنیادین و پیشرفت همه‌جانبه کشور، از راه سرمایه‌گذاری در مدرسه می‌گذرد و این امید با همکاری معلمان و دست‌اندرکاران می‌تواند در کشور شکوفا شود.

وی با نقد رویکردهای گذشته که عموماً بر ساخت‌وسازهای فیزیکی متمرکز بود، خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی فاقد پشتوانه علمی بودند و تنها تغییرات سطحی و زودبازده ایجاد کردند که سرانجامی نداشتند.

حکیم‌زاده به چالش‌ها و فرصت‌های عصر هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان امروز دیگر شنوندگان مطیع دیروز نیستند. با وجود فناوری‌های نوین، همچنان نقش معلم در عرصه تربیت بی‌بدیل است.

وی افزود: مدرسه نمی‌تواند تنها محلی برای انتقال محفوظات باشد بلکه باید به محیطی برای پرورش دانش‌آموزان خلاق، مسأله‌محور و توانمند در کار تیمی تبدیل شود؛ کلیدواژه‌هایی که به گفته وی، اساس برنامه تحول در آموزش و پرورش و تأکید رئیس‌جمهور هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به سه پرسش بنیادین چیستی، چرایی و چگونگی تغییر در نظام آموزشی، از اقدامات عملی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه اجتماعات یادگیری با حضور بیش از ۳۰۰ هزار معلم و مدیر مدرسه، بستری برای به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های معلمان فراهم خواهد کرد.