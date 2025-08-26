  1. استانها
  2. زنجان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

مدرسه باید به فضایی برای تربیت دانش‌آموزان خلاق و مسئله‌محور تبدیل شود

زنجان- معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: مدرسه باید به فضایی برای تربیت دانش‌آموزان خلاق، مسئله‌محور و توانمند در کار تیمی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح طرح توانمندسازی نیروی انسانی (توانا)» در زنجان، با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور گفت: اگر این تحول رخ ندهد، مدرسه به تشریفات آکادمیک تبدیل خواهد شد و مرجعیت تربیتی خود را از دست می‌دهد.

وی با تبیین چشم‌انداز جدید دولت در حوزه آموزش و پرورش افزود: برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر ایران، رئیس‌جمهوری مسیری برای توسعه همه‌جانبه کشور انتخاب کرده که از مدرسه آغاز می‌شود و این انتخاب، مطابق با تجربه‌های جهانی، درست‌ترین رویکرد است.

حکیم‌زاده با توصیف رویکرد دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به عنوان رویکردی ریسک‌پذیر و جسورانه گفت: رئیس‌جمهور در هیچ زمینه‌ای وعده‌ای ندادند، اما بر یک موضوع ایستادگی کردند و آن ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی است؛ ایشان متعهد شدند که با اتکا به معلمان، روش‌های آموزش و محیط‌های یادگیری متحول شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: دکتر پزشکیان به درستی دریافته‌اند که مسیر تحول بنیادین و پیشرفت همه‌جانبه کشور، از راه سرمایه‌گذاری در مدرسه می‌گذرد و این امید با همکاری معلمان و دست‌اندرکاران می‌تواند در کشور شکوفا شود.

وی با نقد رویکردهای گذشته که عموماً بر ساخت‌وسازهای فیزیکی متمرکز بود، خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی فاقد پشتوانه علمی بودند و تنها تغییرات سطحی و زودبازده ایجاد کردند که سرانجامی نداشتند.

حکیم‌زاده به چالش‌ها و فرصت‌های عصر هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان امروز دیگر شنوندگان مطیع دیروز نیستند. با وجود فناوری‌های نوین، همچنان نقش معلم در عرصه تربیت بی‌بدیل است.

وی افزود: مدرسه نمی‌تواند تنها محلی برای انتقال محفوظات باشد بلکه باید به محیطی برای پرورش دانش‌آموزان خلاق، مسأله‌محور و توانمند در کار تیمی تبدیل شود؛ کلیدواژه‌هایی که به گفته وی، اساس برنامه تحول در آموزش و پرورش و تأکید رئیس‌جمهور هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به سه پرسش بنیادین چیستی، چرایی و چگونگی تغییر در نظام آموزشی، از اقدامات عملی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه اجتماعات یادگیری با حضور بیش از ۳۰۰ هزار معلم و مدیر مدرسه، بستری برای به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های معلمان فراهم خواهد کرد.

