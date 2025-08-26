مدرسه ۱۱ کلاسه شهدای مدافع حرم در شهر زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح مدرسه شهدای مدافع حرم امروز با حضور رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، مسئولان استانی، خیرین و فرهنگیان در زنجان برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان در این مراسم با بیان اینکه نامگذاری مدارس به نام شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و راه ایثارگران است، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید در کنار تعلیم و تربیت در مدارس نهادینه شود و مدارس ما خانه دوم دانش‌آموزان باشند.

ذبیح الله تاراسی افزود: افتتاح مدارس جدید تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی بنیادین برای تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور محترم در پیشبرد نهضت عدالت آموزشی است.

تاراسی با اشاره به اجرای طرح «توانا» در استان تصریح کرد: این طرح به ابتکار معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش از زنجان آغاز شده و تا پایان شهریور تمامی معلمان مقطع ابتدایی آموزش‌های لازم را فرا خواهند گرفت. این اقدام در کنار توسعه فضاهای فیزیکی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی و پرورش دانش‌آموزان مسئولیت‌پذیر، خلاق و خودباور خواهد بود.

وی تأکید کرد: باید مدرسه را به محیطی برای نشاط، نوآوری و تربیت شهروندان مسئول تبدیل کرد و فضای فیزیکی و محتوای آموزشی را همزمان ارتقا داد تا دانش‌آموزان با شوق و انگیزه در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند.