۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

حکیم زاده: مدرسه تراز یک زیست ‌بوم فکری، آموزشی و تربیتی است

ارومیه - معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه تراز مدرسه‌ای است که از روش‌های سنتی، حافظه‌محور و معلم‌سالار عبور کرده و به محیطی فعال، خلاق و یادگیرنده‌محور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده روز پنجشنبه در جلسه مدیران مدارس در ارومیه اظهار کرد: این استان در هم نشینی موزون اقوام، فرهنگ‌ها، مذاهب و ادیان، بستری تمدنی پدید آورده است که ثمره آن، پرورش مفاخر بزرگی در عرصه‌های ایثار و شهادت، علم و اندیشه، فرهنگ و هنر و ورزش است.

وی با نگاهی راهبردی به مفهوم «مدرسه تراز» پرداخت و اظهار کرد: مدرسه تراز، یک عنوان صوری یا برنامه‌ای مقطعی نیست بلکه یک زیست‌بوم فکری، آموزشی و تربیتی است که باید بر شاخص‌های روشن و بومی‌شده استوار شود.

حکیم زاده افزود: در ساحت آموزش، مدرسه تراز مدرسه‌ای است که از روش‌های سنتی، حافظه‌محور و معلم‌سالار عبور کرده و به محیطی فعال، خلاق و یادگیرنده‌محور تبدیل می‌شود؛ مسیری که سند تحول بنیادین، به‌ویژه در راهکار ۳-۱۷ بر آن تأکید دارد.

وی با بیان اینکه مدرسه تراز نسخه‌ای یکسان برای همه مدارس نیست افزود: ابزارها و اقتضائات مدرسه تراز متناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی و انسانی هر مدرسه تعریف می‌شود. در بُعد تربیتی، مدرسه تراز محیطی گرم، امن، پذیرنده و کرامت‌محور است. فضایی که در آن همه دانش‌آموزان احساس تعلق می‌کنند، دیده می‌شوند و ارزشمندی خود را تجربه می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت بنیادین دوره ابتدایی خاطرنشان کرد: پایه‌گذاری سواد حرکتی، اصلاح ناهنجاری‌های قامتی و نهادینه‌سازی سبک زندگی سالم، در دوره ابتدایی شکل می‌گیرد و از این‌رو بهره‌گیری از معلمان تخصصی تربیت بدنی در این مقطع، ضرورتی تربیتی و آینده‌ساز است.

    • زینت دوست IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نوسازی وزیر ساخت های دوره های ابتدایی و اقلام آموزشی از اقدامات مهم آموزش دانش آموزان هست
    • قدرت الهی IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هرچه زیرساخت های دوره آموزش ابتدایی بهتر شه برای دانش آموزان خوب میشه

