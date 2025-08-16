به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی با اشاره به دلایل بازماندگی از تحصیل، گفت: معلولیت‌های شدید، مشکلات اقتصادی، بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی، اشتغال به کار، مهاجرت خانواده‌ها و موانع فرهنگی به‌ویژه در برخی مناطق برای دختران از مهم‌ترین عوامل محرومیت کودکان از حضور در مدرسه است.

معاون آموزش ابتدایی در یک گفتگوی رادیویی افزود: برای رفع این موانع، کارگروه ملی با حضور وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و تقسیم کار ملی انجام شده است تا با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک، زمینه بازگشت حداکثری کودکان به مدارس فراهم شود.

وی درباره برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزانی که با تأخیر به مدرسه بازمی‌گردند، توضیح داد: برنامه "حامی" با هدف حمایت آموزشی مستمر، پس از ارزیابی نوبت اول، دانش‌آموزان دارای ضعف یادگیری را شناسایی و تحت آموزش‌های هدفمند، امیدآفرینی و کار تقویتی قرار می‌دهد. همچنین پایگاه‌های تابستانی حامی در سراسر کشور با حضور داوطلبانه معلمان فعال هستند.

حکیم‌زاده همچنین بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی و رفاهی تأکید کرد و گفت: وزارت رفاه، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها آمادگی خود را برای ارائه حمایت‌های هدفمند اعلام کرده‌اند. در مناطق دارای موانع فرهنگی نیز از ظرفیت راهبران آموزشی و معتمدان محلی برای ترغیب خانواده‌ها استفاده می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰، ممانعت از حضور کودک در مدرسه جرم محسوب می‌شود و با هماهنگی قوه قضائیه، این موارد پیگیری می‌شود. به گفته وی، هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث افزایش چشمگیر بازگشت بازماندگان به مدارس شده و این روند در سال تحصیلی جدید با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.