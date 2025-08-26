فیلمساز ایرانی داور جشنواره آروکای پرتغال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوسومین جشنواره فیلم آروکا از ۱۹ تا ۲۹ شهریور (۱۰ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵) در کشور پرتغال برگزار میشود و جاوید سبحانی فیلمساز ایرانی به عنوان داور در این رویداد حضور دارد.
جاوید سبحانی پیشتر نیز در سال ۲۰۲۴، در دوره بیست و دوم این جشنواره، در جایگاه داور حضور داشته است.
جشنواره فیلم آروکا یکی از قدیمیترین و مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور پرتغال بهشمار میرود که با تمرکز بر نمایش آثار سینمایی بینالمللی و حمایت از فیلمسازان و استعدادهای نوظهور، جایگاهی ویژه در میان جشنوارههای این کشور یافته است. در این دوره، برای نخستینبار، بخش رقابتی فیلمهای بلند داستانی نیز در کنار چهار بخش اصلی رقابتیِ فیلمهای کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی برگزار میشود.
سبحانی متولد ۱۳۷۰ در کرج، کارگردان، فیلمنامهنویس و عضو کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران است. از جمله آثار او میتوان به نویسندگی فیلم سینمایی «اژدر» و نویسندگی و کارگردانی فیلمهای کوتاه «لالایی» و «واکیتاکی» اشاره کرد.
آخرین فیلمنامه او با عنوان «اسب سفید»، موفق به دریافت جایزه بزرگ بخش پیچینگ بینالمللی در بیستمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کازان در روسیه شده است.
نظر شما