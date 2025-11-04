سخنرانی فیلمساز ایرانی درباره آینده فیلمسازی با هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید سبحانی فیلمساز ایرانی در نشست تخصصی «آینده فیلمسازی با هوش مصنوعی» در جشنواره بین‌المللی شورت شورتز ژاپن حضور پیدا کرد و از دگرگونی‌های بزرگ پیش‌روی سینما در عصر هوش مصنوعی سخن گفت.

این رویداد با حمایت «آژانس امور فرهنگی ژاپن» در چارچوب جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه شورت شورتز در تاریخ ۲۶ اکتبر، ۲۰۲۵ (۴ آبان) در شهر توکیو برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های خلاقانه هوش مصنوعی برای فیلم کوتاه، الزامات اخلاقی و شفافیت فرایند تولید اثر با هوش مصنوعی و شیوه‌های همکاری فرامرزی بررسی شد. در کنار جاوید سبحانی، چهره‌های مختلفی از جمله شین چول (دبیر جشنواره معتبر بوچئون کره جنوبی)، مارسل بارسوتی (موسیقی دان شهیر آلمانی) و همچنین فیلمسازان دیگری از قاره اروپا، آسیا و آفریقا حضور یافتند.

سبحانی با تأکید بر ظرفیت‌ها و نقش محوری هوش مصنوعی در آینده سینما، این رویداد را فرصتی برای پیوندهای تازه حرفه‌ای میان ایران، ژاپن و دیگر کشورها دانست.

جشنواره بین‌المللی شورت شورتز ژاپن از معتبرترین و بزرگ‌ترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کوتاه در آسیاست. این رویداد مورد تایید آکادمی اسکاراز سال ۱۹۹۹ نقش مهمی را در معرفی و ارتقای سینمای کوتاه ژاپن در سطح جهانی داشته است.

برگزاری این رویداد بیانگر آن است که مباحث مرتبط با هوش مصنوعی از سطح تجربه‌های فردی فراتر رفته و به سیاست‌گذاری فرهنگی و توسعه زیست‌بوم فیلم کوتاه گره خورده است. همین جایگاه، اهمیت حضور نمایندگان ایران را برای گسترش همکاری‌های مشترک برجسته می‌کند.