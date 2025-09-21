بوشهر پیشتاز نهضت ملی توسعه فضای آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی شنبه شب در نشست بررسی پروژه خیرساز مدرسه ششکلاسه فاطمه جمادی دلوار گفت: پروژههای حوزه مدرسهسازی بهویژه طرحهای مربوط به «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی» در دستور کار بازدیدهای استاندار بوشهر قرار دارد و همواره یک یا دو پروژه از این حوزه در سفرهای شهرستانی مورد بازدید قرار میگیرد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر اظهار کرد: مدرسه ششکلاسه فاطمه جمادی در شهر دلوار از جمله پروژههایی است که امروز توسط استاندار بوشهر مورد بازدید قرار گرفت. این پروژه خیرساز بوده و هم زمین آن توسط خیر تأمین شده و هم بخشی از پیشرفت فیزیکی آن توسط خیر انجام گرفته است.
وی افزود: ادامه عملیات اجرایی نیز توسط ادارهکل نوسازی مدارس استان در حال تکمیل است تا به آموزشوپرورش تحویل شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر بیان کرد: پیشبینی میشود در صورت تخصیص بهموقع اعتبارات، این پروژه تا بهمن ۱۴۰۴ تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
احمدی خاطرنشان کرد: مدرسه یادشده با زیربنای یکهزار مترمربع در منطقهای احداث شده که بهشدت نیازمند فضای آموزشی است و افتتاح آن به بهبود شرایط آموزشی دانشآموزان شهر دلبران کمک شایانی خواهد کرد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر ادامه داد: در سایر نقاط منطقه دلوار نیز پروژههای متعددی از محل نهضت ملی توسعه فضای آموزشی در دست اجراست که برخی از آنها از جمله مدرسه گورک خورشیدی آماده افتتاح شدهاند. همچنین پروژههای دیگری نیز در حال تکمیل است که برنامهریزی شده تا بهمنماه به بهرهبرداری برسد.
احمدی گفت: بر اساس گزارشهای ارائهشده در جلسات گذشته با حضور استاندار، استان بوشهر با ثبت ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژههای نهضت، بهعنوان استان پیشتاز در کشور شناخته میشود.
وی افزود: این پیشرفت قابلتوجه نشاندهنده تلاش جدی برای تحقق یکی از گفتمانهای اصلی ریاستجمهوری در حوزه توسعه عدالت آموزشی است و امیدواریم بهعنوان نخستین استان بتوانیم پروژههای نهضت را تحویل دهیم و نیازهای آموزشی استان را پاسخ دهیم.
وی در پایان پیرامون اعتبار پروژه مدرسه ششکلاسه فاطمه جمادی گفت: هزینه ساخت چنین پروژهای حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده که ارزش ریالی این طرح نیز معادل همین مبلغ است.
