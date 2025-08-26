  1. سیاست
تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام‌رسان‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام رسان های ایتا، بله، روبیکا، سروش و تلگرام به نشانی sepahnews@ است، سایر کانال‌ها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمی‌باشد و مطالب منتشره در آنها فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نمی‌باشد.

تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام رسان های ایتا، بله، روبیکا، سروش، تلگرام به نشانی زیر می‌باشد، سایر کانال‌ها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمی‌باشد و مطالب منتشره در آنها فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نمی‌باشد.

ایتا:
eitaa.com/sepahnews
بله:
ble.ir/sepahnews
روبیکا:
rubika.ir/sepahnews
سروش:
splus.ir/sepahnews
تلگرام:
t.me/sepahnewsir403
توییتر:
x.com/Sadeq3_ir

