به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد که تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام رسان های ایتا، بله، روبیکا، سروش و تلگرام به نشانی sepahnews@ است، سایر کانالها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمیباشد و مطالب منتشره در آنها فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نمیباشد.
ایتا:
eitaa.com/sepahnews
بله:
ble.ir/sepahnews
روبیکا:
rubika.ir/sepahnews
سروش:
splus.ir/sepahnews
تلگرام:
t.me/sepahnewsir403
توییتر:
x.com/Sadeq3_ir
