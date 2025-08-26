به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام رسان های ایتا، بله، روبیکا، سروش و تلگرام به نشانی sepahnews@ است، سایر کانال‌ها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمی‌باشد و مطالب منتشره در آنها فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نمی‌باشد.

ایتا:

eitaa.com/sepahnews

بله:

ble.ir/sepahnews

روبیکا:

rubika.ir/sepahnews

سروش:

splus.ir/sepahnews

تلگرام:

t.me/sepahnewsir403

توییتر:

x.com/Sadeq3_ir