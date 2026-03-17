پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و رخدادهای اخیر، از جمله تحولات مهم در سطح ملی و همچنین فضای همبستگی اجتماعی ایجاد شده، معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه سه مسابقه فرهنگی برای دانشآموزان تدارک دیده است.
وی افزود: نخستین مسابقه در بخش عکاسی با تلفن همراه برگزار میشود که موضوعات آن «کاروانهای خودرویی» و «اجتماعهای شبانه مردمی» است. دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم میتوانند آثار خود را تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از طریق پیامرسانهای ایتا، بله و روبیکا به شماره ۰۹۱۸۳۳۶۶۹۶۷ ارسال کنند.
سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: دومین مسابقه در حوزه نقاشی طراحی شده و دانشآموزان تمامی مقاطع تحصیلی امکان شرکت در آن را دارند. در این بخش دو موضوع «اقتدار ایران اسلامی» و «حماسه حضور» در نظر گرفته شده و شرکتکنندگان باید آثار خود را تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از طریق پیامرسانهای یادشده به شماره ۰۹۱۸۹۰۴۵۹۵۰ ارسال کنند.
جلالی تصریح کرد: سومین مسابقه نیز در قالب دلنوشته و متن ادبی برگزار میشود که برای دانشآموزان همه مقاطع تحصیلی در نظر گرفته شده است. موضوعات این بخش «وداع با رهبر شهید» و «بیعت با امام المسلمین و فرمانده کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای» اعلام شده و آثار باید تا تاریخ یادشده به شماره ۰۹۱۸۷۲۵۹۶۷۲ در پیامرسانهای ایتا، بله و روبیکا ارسال شود.
وی درباره شرایط شرکت در مسابقه عکاسی گفت: آثار ارسالی باید متعلق به خود شرکتکننده باشد و استفاده از تصاویر دیگران یا درج واترمارک و لوگو در عکسها مجاز نیست.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: در بخش نقاشی نیز استفاده از مقوا در اندازههای A3 و A4 الزامی است و شرکتکنندگان میتوانند با تکنیکهای مختلف از جمله آبرنگ، مداد رنگی، پاستل، گواش و اکرلیک آثار خود را خلق کنند.
جلالی در پایان گفت: در بخش دلنوشته و متن ادبی نیز آثار باید حداقل در یک صفحه A4 تهیه و در قالب فایل Word یا PDF ارسال شود و برنامههای فرهنگی دیگری نیز در دست طراحی است که پس از نهایی شدن از طریق پیامرسانهای سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
