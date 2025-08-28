برداشت شالی در اراضی شالیکاری آزادشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عطار عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه هزار و ۲۶۱ هکتار از اراضی شهرستان تحت کشت شالی قرار دارد که با توجه به محدودیت منابع آبی، نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش کشت داشته‌ایم.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود که ۱۷ هزار تن شالی از این مزارع برداشت شود.

در ادامه اسمعیل حسین‌زاده افزود: مراحل رسیدگی محصول به حد مطلوب رسیده و برداشت شالی در اراضی این حوزه آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با بیماری جیبرلا شالی تاکید کرد: کشاورزان باید طبق دستورالعمل‌های حفظ نباتات، ضدعفونی مناسب انجام دهند. همچنین برای تقویت مزارع و بهبود کیفیت دانه‌ها، مصرف کودهای پتاسه و ریزمغذی‌ها توصیه می‌شود.

وی به کشاورزان توصیه کرد برای برداشت شالی از کمباین‌های دارای کارت معاینه فنی استفاده کنند.

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی افزود: طرح معاینه فنی کمباین‌ها از سال گذشته اجرایی شده و کشاورزان برای دریافت سوخت باید از سازمان نظام مهندسی کشاورزی کارت معاینه فنی دریافت کنند.

به گفته وی، نرخ مصوب تبدیل شالی به برنج سفید در محل شالیکوبی‌ها نصب است و کشاورزان باید طبق این نرخ، هزینه تبدیل شالی را پرداخت کنند.