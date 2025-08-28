  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

برداشت شالی در اراضی شالیکاری آزادشهر آغاز شد

گرگان-رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی آزادشهر از آغاز برداشت شالی در اراضی شالیکاری شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عطار عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه هزار و ۲۶۱ هکتار از اراضی شهرستان تحت کشت شالی قرار دارد که با توجه به محدودیت منابع آبی، نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش کشت داشته‌ایم.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود که ۱۷ هزار تن شالی از این مزارع برداشت شود.

در ادامه اسمعیل حسین‌زاده افزود: مراحل رسیدگی محصول به حد مطلوب رسیده و برداشت شالی در اراضی این حوزه آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با بیماری جیبرلا شالی تاکید کرد: کشاورزان باید طبق دستورالعمل‌های حفظ نباتات، ضدعفونی مناسب انجام دهند. همچنین برای تقویت مزارع و بهبود کیفیت دانه‌ها، مصرف کودهای پتاسه و ریزمغذی‌ها توصیه می‌شود.

وی به کشاورزان توصیه کرد برای برداشت شالی از کمباین‌های دارای کارت معاینه فنی استفاده کنند.

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی افزود: طرح معاینه فنی کمباین‌ها از سال گذشته اجرایی شده و کشاورزان برای دریافت سوخت باید از سازمان نظام مهندسی کشاورزی کارت معاینه فنی دریافت کنند.

به گفته وی، نرخ مصوب تبدیل شالی به برنج سفید در محل شالیکوبی‌ها نصب است و کشاورزان باید طبق این نرخ، هزینه تبدیل شالی را پرداخت کنند.

