به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره آئین نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی ایران شامگاه امشب در ایوان عطار کاخ سعدآباد برگزار شد.
در این مراسم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی کشور گفت: همه جنگها و مشکلاتی که به ملت و نظام ما تحمیل شد به این دلیل بود که میخواستند میراث فرهنگی ایران باقی نماند و ایرانِ سرسپرده را جایگزین کنند. جنگ تحمیلی ۱۲ روز گذشته که رژیم صهیونیستی با تمام توان بر ما تحمیل کرد نیز در همین راستا بود، اما ملت ایران با انسجام و وحدت خود، مشت محکمی به دشمن زد.
وی افزود: این تجلیلها نشان میدهد که جامعه ما در مسیر حفظ ارزشها حرکت میکند. ما در برخی حوزههای دیپلماسی دست برتر داریم و دیپلماسی فرهنگی میتواند در سطح جهانی و در حوزه تمدنی، عامل وحدت شود و ایرانهراسیِ برخاسته از نگاه غرب را خنثی کند.
عارف ادامه داد: اگر بتوانیم نسل جوان را با تاریخ و تمدن کشور آشنا کنیم، فرهنگ ایران بهدرستی به نسل آینده منتقل خواهد شد. حفظ میراث فرهنگی تنها به بُعد سختافزاری محدود نیست؛ بلکه باید از همه ظرفیتها و امکانات برای صیانت از آن بهره گرفت. تقویت تشکلهای مردمنهاد نیز در این زمینه میتواند نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه تصریح کرد: میراث فرهنگی با چالشهای جدی مواجه است که بخشی از آن به مسائل مالی بازمیگردد و بخش دیگر ناشی از فرسایش طبیعی و تهدیدات گوناگون است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر لزوم توسعه رشتههای مرتبط با میراث فرهنگی و انجام پژوهشهای علمی در این زمینه تأکید کرد و گفت: ایران سابقهای ۴۵۰۰ ساله در مهندسی دارد و برای حفظ این میراث ارزشمند، مشارکت مردم نقشی تعیینکننده دارد.
