تشکیل کارگروه‌ برای توسعه موزه ملی و میدان مشق

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی ایران امشب در ایوان عطار کاخ سعدآباد برگزار شد.
علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور، در این برنامه با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی گفت: در حریم جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، ناتو و آمریکا علیه استقلال کشور، موفق شدیم در مقر یونسکو، ۲۹ مین اثر ثبت جهانی ایران را با قدمتی ۶۳ هزار ساله ثبت کنیم. رئیس کمیته میراث جهانی تأکید کرد که در تاریخ یونسکو اثری با این قدمت ثبت نشده و این نشاندهنده عمق تاریخی ایرانیان است.
وی افزود: با آقایان عارف و خسروپناه درباره توسعه موزه ملی و میدان مشق صحبت کردیم و کارگروههایی برای این موضوع تشکیل شد. همچنین تأکید کردیم که وزیر میراث فرهنگی باید عضو شورای انقلاب فرهنگی باشد که خوشبختانه با این اقدام موافقت شد.
غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در این مراسم گفت: حقیقتی بالاتر از قرآن نداریم. خداوند قرآن را به فصیحترین بیان نازل کرده است. زیبایی قرآن راهی به سوی حقیقت باز میکند و استاد فرشچیان نیز با تابلوی «عصر عاشورا» هنر حقیقت را به نمایش گذاشت.
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز با اشاره به اهمیت چهارمین آئین نکوداشت، گفت: میراث فرهنگی تنها ترکه و اشیای به جا مانده از گذشتگان نیست، بلکه جریان زندهای است که گذشته را به حال و آینده را به شالودهای مستحکم پیوند میدهد. میراث آفاقی همان آیات بیرونی تمدن ماست و اشیا و کتیبهها کالبد آن هستند که بر حقیقتی برتر دلالت میکنند. آئین چهرههای ماندگار در واقع میراث انفسی را با میراث آفاقی پیوند میزند و تاریخ سرزمین، تاریخ تکامل حریم حکومت توحیدی را نمایان میسازد. حکمت خسروانی، دعوای به راستی و دادگری است.
