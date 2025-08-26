به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی ایران شامگاه امشب با حضور غلامعلی حدادعادل، عبدالحسین خسروپناه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از فعالان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی در کاخ سعدآباد برگزار شد.

در این آئین، سیف‌الله امینیان معمار و مرمتگر، اکبر تقی‌زاده‌اصل مرمتگر و معمار، پروین ثقه‌الاسلام مدیر اسبق کاخ گلستان، ابراهیم حیدری باستان‌شناس و مدیر میراث فرهنگی، حسین رایتی‌مقدم پیشکسوت میراث فرهنگی، محمدحسن طالبیان معمار و مرمتگر، ناصر نوروززاده‌چگینی استاد دانشگاه، مهناز گرجی مرمتگر و حسن کریمیان پژوهشگر تاریخ به‌عنوان چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی معرفی و تقدیر شدند.

در ادامه، رضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل ایران گفت: «ایران جان، روح، شرافت و تاریخ ماست. سرمایه‌های حقیقی این سرزمین بزرگان فرهنگ، هنر و میراث هستند که هر یک تصویری از هویت ایران را در خود دارند.» وی افزود: «سرمایه‌های واقعی ما خزانه‌های بانک مرکزی نیستند، بلکه بزرگانی هستند که همه ملت ایران به آنها افتخار می‌کنند و نامشان در تاریخ شفاهی این کشور ثبت خواهد شد.»

از دیگر برنامه‌های این آئین، رونمایی از تمبر یادبود چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی بود. همچنین یاد و نام استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته ایرانی، و مرحوم محمد مهریار مرمتگر نیز گرامی داشته شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در آئین بازگشایی مجدد موزه استاد فرشچیان حضور یافت.