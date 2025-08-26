  1. جامعه
چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی ایران تجلیل شدند

چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی در آیینی که در ایوان عطار کاخ سعدآباد برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفتند و در این مراسم همچنین از دو چهره ماندگارِ درگذشته نیز یاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی ایران شامگاه امشب با حضور غلامعلی حدادعادل، عبدالحسین خسروپناه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از فعالان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی در کاخ سعدآباد برگزار شد.

در این آئین، سیف‌الله امینیان معمار و مرمتگر، اکبر تقی‌زاده‌اصل مرمتگر و معمار، پروین ثقه‌الاسلام مدیر اسبق کاخ گلستان، ابراهیم حیدری باستان‌شناس و مدیر میراث فرهنگی، حسین رایتی‌مقدم پیشکسوت میراث فرهنگی، محمدحسن طالبیان معمار و مرمتگر، ناصر نوروززاده‌چگینی استاد دانشگاه، مهناز گرجی مرمتگر و حسن کریمیان پژوهشگر تاریخ به‌عنوان چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی معرفی و تقدیر شدند.

در ادامه، رضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل ایران گفت: «ایران جان، روح، شرافت و تاریخ ماست. سرمایه‌های حقیقی این سرزمین بزرگان فرهنگ، هنر و میراث هستند که هر یک تصویری از هویت ایران را در خود دارند.» وی افزود: «سرمایه‌های واقعی ما خزانه‌های بانک مرکزی نیستند، بلکه بزرگانی هستند که همه ملت ایران به آنها افتخار می‌کنند و نامشان در تاریخ شفاهی این کشور ثبت خواهد شد.»

از دیگر برنامه‌های این آئین، رونمایی از تمبر یادبود چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی بود. همچنین یاد و نام استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته ایرانی، و مرحوم محمد مهریار مرمتگر نیز گرامی داشته شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در آئین بازگشایی مجدد موزه استاد فرشچیان حضور یافت.

