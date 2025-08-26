دولت در حال تهیه زیرساخت برای انتقال مردم به منطقه مکران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: در مورد سواحل مکران که ما ظرفیت بسیار خوبی داریم که میتوانیم در آنجا کانون جنب و جوش و کار و توسعه کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از مردم برای اشتغال و معیشت و اسکان خود میتوانند کنار دریا باشند و آن هم جمله راهکارهایی که میشود به آن پرداخت.
پورمحمدی گفت: بحران آب خیلی بالاتر از ناترازی ها اهمیت دارد و ما میتوانیم مردم را به سواحل مکران منتقل کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: بحران آب با بقیه موضوعات متفاوت است. الزامی نداریم فضای سبزمان چمن باشد تا اینقدر آب مصرف شود.
وی ادامه داد: برخی نمایندگان شاید بخواهند آب را مجانی دهند، اما این کالا، اقتصادی است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای متعددی را برای بحثهای بهداشتی و درمانی تعریف کردهایم گفت: همچنین، بحث ساختمانهای دولتی که باید در آنجا شکل بگیرد، شامل زیرساختها و معابر است. این کار تقریباً از نیمه دوم سال گذشته شروع شده و بخشی از آن با سرعت در حال پیشرفت است.
پور محمدی افزود: شما به اجرای طرح توسعه گردشگری جزایر جنوب با مشارکت بخش خصوصی اشاره کردید. این طرح اکنون جذابیت خاصی دارد. به نظر شما، بخش خصوصی در توافقاتی که با ما داشته، به عنوان مثال، تعدادی کشتی کروز تهیه کردهاند. ما میتوانیم در آنجا هتل و کشتی دایر کنیم تا کشتیها بین جزایر بچرخند و مردم به راحتی رفت و آمد کنند.
وی ادامه داد: برخی از آنها پیشنهاد دادهاند که میتوانیم کمپهایی به صورت چادر برای گردشگران فراهم کنیم و همچنین بازیهای فوتبال و دیگر فعالیتها را در نظر بگیریم. ما کل جزایر را در نظر گرفتهایم و اینجا بیشتر به عنوان یک نمونه بیان شده است. وظیفه ما این است که برای همه جزایر کار کنیم.
او بیان کرد: بنابراین، ضمن احترام به همه کسانی که در آنجا هستند، از جمله دوستان، نیروهای مسلح و بومیان، یک برنامه جامع برای این جزایر تعریف شده و بر اساس آن پروژهها در حال اجرایی شدن است.
پورمحمدی افزود: دولت در حال احداث زیر ساختها و آماده کردن منطقه مکران برای انتقال مردم به آنجاست
وی با بیان اینکه دولت حدود ۱۱۶ هزار میلیارد دلار برای توسعه سیستان و بلوچستان اختصاص داده است؛ گفت: اگر امکان شغل و رفاهی را برای مردم ایجاد کنیم مردم برای زندگی به سواحل مکران میروند
پورمحمدی گفت: برنامه دولت این است که پس کرانه و خود اروند را به سمت منطقه توسعه یافته ببرد قرار است زیرساختهای گردشگری در اروند ایجاد شود.
پورمحمدی گفت: ۸۷ سد هم اکنون در حال احداث است امسال از عجیبترین سالها در بارش بود. یکی از سالهای نادر در کاهش بارش بود.
او گفت: اگر تدابیری اتخاذ نمیکردیم ۲۲ استان و ۵۰ شهر با بحران آب مواجه میشدند. ۱۲۴ هزار طرح آبی در حال اجراست.
نظر شما