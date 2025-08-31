  1. استانها
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

افتتاح اولین خانه کوکو ایران در سیستان و بلوچستان

نیمروز - اولین خانه کوکو ایران با حضور رئیس انجمن کوکو در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد.

