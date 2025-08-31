https://mehrnews.com/x38TVs ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶ کد خبر 6576115 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶ افتتاح اولین خانه کوکو ایران در سیستان و بلوچستان نیمروز - اولین خانه کوکو ایران با حضور رئیس انجمن کوکو در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. دریافت 35 MB کد خبر 6576115 کپی شد مطالب مرتبط سیستان و بلوچستان یکی از مراکز راهبردی کشور در حوزه دامپروری آمادهسازی زیرساختها برای انتقال مردم به مکران چابهار بهزودی به کریدور بینالمللی ریلی متصل میشود افتتاح و کلنگزنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور افتتاح ۹۱۹ واحد طرح نهضت مسکن در سیستان و بلوچستان برچسبها انجمن کوکو تیم ملی کوکو ایران شهرستان نیمروز
