پیشرفت خط انتقال آب چابهار به ۹۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند اجرای خط انتقال آب از آب شیرین کن چابهار - کنارک تا سه‌راهی منطقه آزاد تصریح کرد: طرح آبرسانی به شهرهای چابهار و کنارک با هدف تأمین آب شرب پایدار برای جمعیت ۳۶۰ هزار نفری منطقه در دو فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: در فاز اضطراری، افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن چابهار و کنارک به میزان ۲۰ هزار مترمکعب و تقویت خطوط انتقال آب در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: تاکنون در مرحله نخست این طرح، ۱۰ هزار مترمکعب به ظرفیت آب‌شیرین‌کن اضافه شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ظرفیت کامل ۲۰ هزار مترمکعب عملیاتی شود. همچنین عملیات اجرایی ۲۲ کیلومتر خط انتقال آب با پیشرفت ۹۹ درصدی رو به پایان است.

سرگلزایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح (افزایش ظرفیت آب شیرین کن تا ۶۰ هزار متر مکعب) در کوتاه‌مدت مشکل کم‌آبی شهرهای چابهار و کنارک را برطرف خواهد کرد.