هفته دولت فرصتی برای بازنگری در روش های مدیریتی در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: هفته دولت فرصتی است برای بازگشت به روحیهای که شهیدان رجایی و باهنر از خود بهجا گذاشتند. این ایام نه فقط یادآور دو شخصیت انقلابی و سادهزیست است، بلکه بهانهای است برای بازنگری رابطه میان مردم و حاکمیت.
وقتی از هفته دولت سخن به میان میآید، در واقع به سراغ مفهومی میرویم که فراتر از مراسم رسمی و سخنرانیها است؛ یعنی مسئولیتپذیری، پاسخگویی و صداقت در عمل مسئولین نسبت به مردم؛ به خصوص مردم استان سیستان و بلوچستان که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
هفته دولت نمادی از تلاشی است که باید همیشگی باشد؛ تلاش برای کاستن از فاصله میان مدیران و مردم؛ اگر در ذهن شهروندان، دولت نهادی دور و بیگانه باشد، هیچیک از برنامهها و شعارها نتیجه بخش نخواهد بود. بنابراین هفته دولت، یادآور پیوندی است که تنها با عمل خالصانه و خدمت بیمنت تقویت میشود.
هفته دولت؛ آینهای در مقابل عملکرد دولت است
از سوی دیگر، هفته دولت فرصتی است برای اینکه دستگاههای مختلف، توانایی خود را در پاسخگویی به نیازهای جامعه نشان دهند.
این هفته را میتوان آینهای در مقابل دولت دانست، تا ببیند چه اندازه در مسیر عدالت و خدمت به مردم حرکت کرده است.
افتتاح و کلنگزنی ۱۰۶ پروژه عمرانی و خدماتی در چابهار همزمان با هفته دولت
معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با هفته دولت، شهرستان چابهار شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰۶ پروژه عمرانی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۲۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است. این طرحها که در حوزههای متنوع برنامهریزی و اجرا شدهاند، گام مهمی در جهت توسعه متوازن، محرومیتزدایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم جنوب سیستان و بلوچستان به شمار میآیند.
علی رضا نورا اعلام کرد: از مجموع ۱۰۶ پروژه، ۶۷ پروژه آماده بهرهبرداری است و عملیات اجرایی ۳۹ پروژه نیز با حضور مسئولان آغاز میشود.
به گفته او، این طرحها بخشهای اساسی زندگی مردم از جمله آب، برق، راه، مسکن، کشاورزی، آموزش، صنعت، گردشگری، ورزش و خدمات اجتماعی را پوشش میدهند.
وی بیان کرد: در حوزه آب و فاضلاب، اصلاح شبکه آبرسانی شهر چابهار و توسعه زیرساختهای فاضلاب و خطوط انتقال آغاز شده است؛ اقداماتی که نقش مهمی در ارتقای بهداشت عمومی و پایداری تأمین آب دارند. در بخش کشاورزی نیز مرمت آببندها و سازههای سنتی، احداث تأسیسات ذخیره آب و اجرای طرحهای پرورش مرغ گوشتی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.
فرماندار ویژه چابهار افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این هفته پروژههایی همچون اجرای طرح هادی در روستاها، بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی و افتتاح خانههای ساختهشده در قالب طرح ملی مسکن را دنبال میکند. در بخش صنعت و تجارت نیز احداث کارخانه بستهبندی محصولات کشاورزی و غذایی به منظور ایجاد اشتغال پایدار در منطقه انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: در حوزه اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی با ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی ویژه مددجویان و ارتقای مراکز خدماتی و حمایتی نقشآفرینی میکنند.
توسعه بندر شهید بهشتی چابهار نقش مهمی در ارتقای جایگاه اقتصادی و تجاری منطقه دارد
نورا گفت: پروژههای ورزشی شامل احداث زمین چمن مصنوعی و توسعه فضاهای ورزشی در مناطق کمبرخوردار نیز به بهرهبرداری خواهد رسید. در حوزه آموزش و پرورش، فضاهای آموزشی جدید با هدف افزایش ظرفیت تحصیلی دانشآموزان افتتاح میشود.
وی اظهار داشت: در بخش انرژی، تقویت شبکههای برق شهری و روستایی و افزایش ترانسها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین فاز نخست نیروگاه برق پتروشیمی مکران بهعنوان یکی از پروژههای استراتژیک انرژی کشور افتتاح خواهد شد.
فرماندار چابهار تصریح کرد: راهسازی و راهداری نیز سهم مهمی از پروژههای امسال دارد؛ احداث راههای روستایی در بخشهای مرکزی و پیرسهراب با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و توسعه ارتباطات حملونقلی آغاز شده است.
وی افزود: از دیگر طرحهای کلیدی، توسعه بندر شهید بهشتی چابهار است که نقشی تعیینکننده در ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و تقویت تجارت ملی و منطقهای دارد.
نورا با اشاره به اهمیت امنیت در مسیر توسعه پایدار بیان کرد: امروز با همت دولت و همراهی مردم، چابهار در حال تجربه تحولی بزرگ است. توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی، حمایت از اقشار محروم و تقویت پیشرانهای اقتصادی، تنها بخشی از برنامههایی است که با قوت ادامه دارد.
تحقق عدالت اجتماعی در سیستان و بلوچستان
وی افزود: هفته دولت فرصتی است برای قدردانی از خدمات دولتمردان و تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی. آنچه امروز در چابهار شاهد آن هستیم، گامهایی استوار به سوی آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین است.
فرماندار ویژه چابهار در پایان تصریح کرد: با افتتاح ۶۷ پروژه و آغاز عملیات ۳۹ پروژه دیگر، دولت در تلاش است با تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی، مسیر توسعه پایدار در مناطق راهبردی کشور بهویژه جنوب شرق ایران را هموار سازد.
نظر شما