  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

بهره‌برداری از ۲ پروژه آب و آبرسانی پایدار به ۱۸۰۰ نفر در نیکشهر

بهره‌برداری از ۲ پروژه آب و آبرسانی پایدار به ۱۸۰۰ نفر در نیکشهر

نیکشهر - قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، از بهره‌برداری دو پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان نیکشهر برای ۲۰۰ خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لکزایی صبح یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از دو پروژه آبرسانی برای ۲۰۰ خانوار در نیکشهر بیان کرد: با حمایت خانواده خیر نیک‌اندیش مرحومه منصوره باقری و با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان و با صرف اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به روستای رونگ در بخش مرکزی نیکشهر به بهره‌برداری رسید. این روستا با جمعیتی حدود ۲۰۰ خانوار به آب سالم و بهداشتی دسترسی دائم پیدا کردند.

قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: برای آبرسانی به این روستا، ۴۴۰۰ متر لوله‌گذاری خط و شبکه توزیع آب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه انجام شده است.

لکزایی ادامه داد: دومین پروژه شامل احداث مخزن ذخیره آب شرب روستای کنارکمبان در بخش بنت با اعتبار تقریبی ۲۳ میلیارد ریال از سوی دفتر توسعه سازمان ملل متحد و ۷,۰۰۰ میلیون ریال مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان است که با بهره‌برداری از آن، پایداری آب و ارائه خدمات به اهالی روستا بهبود یافت. این روستا با حدود ۲۰۰ خانوار در بخش بنت شهرستان نیکشهر واقع شده است.

وی با اشاره به نقش خیرین، گفت: حمایت‌های مردمی و مشارکت خیرین در تأمین بخشی از تجهیزات، خطوط انتقال و زیرساخت‌های این پروژه‌ها، نمونه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در چارچوب توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی است. بدون همت خیرین، تحقق پروژه‌ها با سرعت امکان‌پذیر نبود.

لکزایی خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک ۶ روستای دیگر در این شهرستان که با مشارکت خیرین و این شرکت در حال احداث است به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان مراسم، لوح تقدیر ویژه‌ای به پاس حمایت ارزشمند خانواده مرحومه منصوره باقری تهیه و به نماینده ایشان اهدا شد.

کد خبر 6576566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها