۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۸

فرمانده سابق پدافند «اسرائیل»: نباید یمن را دست کم بگیریم

مقام سابق ارتش رژیم صهیونیستی به قابل اتکا نبودن سیستم دفاعی این رژیم در برابر حملات موشکی یمن اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، فرمانده سابق پدافند هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم نباید تهدیدات یمنی‌ها را دست کم بگیرد و دست کم گرفتن این تهدیدات یک اشتباه فاحش است.

وی اعتراف کرد که سیستم پدافندی رژیم صهیونیستی قابل اتکا نیست و حملات صورت گرفته علیه اراضی اشغالی، تل آویو و فرودگاه بن گوریون را هدف قرار داده است.

سایت عبری زبان واللا نیز روز گذشته اذعان کرد که انصارالله یمن موفق شده است رژیم صهیونیستی را وارد یک جنگ فرسایشی کند. یمنی‌ها شروطی را برای توقف این جنگ وضع کرده‌اند؛ تا زمانی که حملات علیه غزه ادامه دارد شلیک موشک‌ها و حملات پهپادی از سمت یمن نیز ادامه خواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است، علاوه بر این، یمنی‌ها شدت حملات و دامنه آن را نیز تعیین می‌کنند. تل آویو بعد از هر حمله علیه یمن امید دارد که این بار توازن قوا در برابر نیروهای مسلح یمن تغییر کند اما مشخص می‌شود که چیزی تغییر نکرده است.

کد خبر 6571770

