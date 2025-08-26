به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانهای دولتی غزه روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد: اسرائیل به دروغ ادعا کرده که هدف از بمباران مجتمع پزشکی الناصر، دوربین متعلق به نیروهای مقاومت بود، در حالی که در واقع این دوربین متعلق به یک عکاس خبری رویترز بوده است.
در این بیانیه آمده است: ارتش اسرائیل با یک حمله دوم عمدی، تیمهای دفاع مدنی و روزنامهنگاران نزدیک مجتمع پزشکی الناصر را غافلگیر کرد و این حمله منجر به کشته شدن شماری از این نیروها شد.
دفتر رسانهای دولتی غزه در ادامه افزود: اسرائیل فهرستی از ۶ نام را منتشر کرد و ادعا کرد که آنها "تروریست" هستند، اما واقعیتها ثابت کرد که برخی از آنها در خارج از مجتمع کشته شدهاند و اکثر آنها غیرنظامی بودهاند.
دفتر رسانهای دولتی غزه تاکید کرد که روایت اسرائیل درباره این حمله، ادامه رویکرد قدیمی این رژیم برای فرار از پیگردهای قانونی بین المللی است و اسرائیل برای توجیه حمله به مجتمع پزشکی الناصر، حقایق را تحریف میکند.
روز دوشنبه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی الناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، ۲۰ نفر از جمله پنج روزنامهنگار و یک آتشنشان به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طبقه چهارم یکی از ساختمانهای این مجتمع را در دو حمله هوایی هدف قرار داده است.
