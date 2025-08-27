به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه برزیل اعلام کرد که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر توهینها و دروغهای غیر قابل قبولی را علیه برزیل و رئیس جمهور این کشور مطرح کرده است.
این وزارت خانه اضافه کرد: کاتز به جای مطرح کردن این دروغها مسئولیت جنایت بیمارستان ناصر در غزه را بپذیرد.
وزارت خارجه برزیل تاکید کرد: حملات اسرائیل علیه غزه به شهادت بیش از ۶۲ هزار فلسطینی که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند انجامیده است. تل آویو از گرسنگی دادن به ساکنان این باریکه به عنوان یک سلاح جنگی علیه فلسطینیها استفاده میکند.
این وزارت خانه اضافه کرد: دادگاه کیفری بین المللی در خصوص نقض توافق منع ارتکاب جنایت نسل کشی توسط اسرائیل تحقیق میکند.
روز گذشته بود که دولت برزیل با انتصاب سفیر جدید رژیم صهیونیستی در برازیلیا مخالفت کرد. همزمان نیز درخواست خود برای تعیین سفیر جدید در سرزمینهای اشغالی را پس گرفت.
روزنامه معاریو نوشت، روابط میان برزیل و رژیم صهیونیستی وارد مرحله تازهای از بحران شده و مخالفت این کشور با سفیر پیشنهادی تلآویو، نشانهای از تیرگی فزاینده روابط دو طرف است.
این رویداد چند روز پس از آن رخ میدهد که وزارت امور خارجه برزیل یکشنبه گذشته (۲۶ مردادماه) به طرح اخیر توسعه طلبانه اشغالگران صهیونیست در سرزمینهای اشغالی فلسطین واکنش نشان داد و آن را تهدیدی علیه ساکنان اصلی این سرزمین اعلام کرد.
شبکه ۱۴ تلآویو نیز اعلام کرد رژیم صهیونیستی سطح روابط دیپلماتیک خود با برزیل را کاهش میدهد.
