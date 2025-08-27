رسانه آمریکایی: یمن شدیدترین درگیری دریایی را برای آمریکا رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت المانیتور آمریکا اذعان کرد که عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ شدیدترین درگیری دریایی را برای آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رقم زد.

در این گزارش آمده است: عملیات دریای سرخ ذخایر موشک‌های پیشرفته نیروی دریایی آمریکا را کاهش داده و سطح آمادگی این نیروها را تضعیف کرده است.

لازم به ذکر است که فرمانده سابق پدافند هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم نباید تهدیدات یمنی‌ها را دست کم بگیرد و دست کم گرفتن این تهدیدات یک اشتباه فاحش است.

وی اعتراف کرد که سیستم پدافندی رژیم صهیونیستی قابل اتکا نیست و حملات صورت گرفته علیه اراضی اشغالی، تل آویو و فرودگاه بن گوریون را هدف قرار داده است.