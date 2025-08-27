  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن

منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

این بیانیه در ساعت ۸ شب به وقت صنعا خواهد بود.

پیش از این رسانه صهیونیستی معاریو گزارش داد که بعد از حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه یمن، نیروهای انصارالله این کشور بار دیگر به روال عادی خود یعنی از سرگیری حملات موشکی علیه اراضی اشغالی بازگشتند.

به تازگی چندین جنگنده رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی را در صنعا با شلیک نزدیک به ۴۰ موشک بمباران کردند.

صبح امروز نیروهای مسلح یمن یک موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند. رسانه‌های عبری زبان پیشتر نیز اذعان کرده بودند که بمباران یمن تأثیری در کاهش عملیات‌های این کشور علیه رژیم صهیونیستی ندارد.

