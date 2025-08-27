به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت مارین فورم آنلاین آلمان که در زمینه امور دریایی فعالیت میکند گزارش داد که یمنیها با گسترش دامنه عملیاتهای خود در دریای سرخ هر شرکتی را که با رژیم صهیونیستی همکاری کند تهدید میکنند.
در این گزارش به نقل از اتحادیه مالکان کشتیها در آلمان آمده است که یمنیها پیامهای هشدار آمیزی در خصوص تداوم همکاری تجاری با بنادر رژیم صهیونیستی ارسال کردهاند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: پیامهای هشدار آمیز یمن حاکی از آن است که حملات آنها کشتیهای تمام شرکتهایی که با تل آویو همکاری میکنند را هدف قرار میدهد.
پیش از این نیز سایت المانتور آمریکا اذعان کرد که عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ شدیدترین درگیری دریایی را برای آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رقم زد.
در این گزارش آمده است: عملیات دریای سرخ ذخایر موشکهای پیشرفته نیروی دریایی آمریکا را کاهش داده و سطح آمادگی این نیروها را تضعیف کرده است.
