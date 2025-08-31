  1. بین الملل
انفجار در نزدیکی یک کشتی در دریای سرخ

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک کشتی در دریای سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که اطلاعاتی مبنی بر وقوع انفجار و سقوط یک شیء ناشناس در نزدیکی یک کشتی در دریای سرخ دریافت کرده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود که کاپیتان این کشتی در جنوب غربی ینبع عربستان از سقوط یک پرتابه در نزدیکی کشتی خود و وقوع انفجاری مهیب خبر داده است.

طبق ادعا و اعلام این سازمان، همه خدمه در سلامت هستند، کشتی به سفر خود ادامه می‌دهد و مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نشده است.

بندر ینبع تقریباً ۸۰۰ کیلومتر از سواحل یمن فاصله دارد و بیشتر کشتی‌هایی که از این بندر حرکت می‌کنند، نفتکش هستند.

ارتش یمن قبلاً اعلام کرده بود تا زمانی که غزه در معرض نسل کشی و گرسنگی قرار داشته باشد، مسیر کشتیرانی دیگر امن نخواهد بود و این وضعیت تا پایان تجاوزات و محاصره رژیم صهیونیستی علیه غزه ادامه خواهد داشت‌.

