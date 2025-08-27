پتروشیمی چابهار ظرفیتی منحصربفرد برای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، محمدجعفر قائم پناه در بازدید از پتروشیمی چابهار؛ با اشاره به اهمیت سیستان و بلوچستان برای دوام توسعه در کشور گفت: تمامی ارکان دولت برای احیای ظرفیتها و تأثیر ملموس آن برای زندگی مردم شریف این خطه، در تلاش هستند.
معاون اجرایی رئیس جمهور پتروشیمی چابهار را ظرفیتی منحصربفرد برای توسعه استان سیستان و بلوچستان و رشد اقتصاد مردم این استان دانست.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در شرح کارکرد ویژه صنعت پتروشیمی، آن را از مهمترین فرصتها برای تحقق راهبرد دولت چهاردهم برای توسعه پایدار نه تنها در استان بلکه در سطح کشور دانست.
