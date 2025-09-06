به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسکندری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در بازرسی کارشناسان اداره دامپزشکی زاهدان، ۶۱۰ کیلوگرم انواع گوشت قرمز و سفید از یک شرکت بسته‌بندی گوشت کشف و جمع‌آوری شد.

سرپرست اداره دامپزشکی زاهدان افزود: این محموله به دلیل گذشتن تاریخ مصرف و تغییر در ویژگی‌های ظاهری، برای مصرف انسانی مناسب تشخیص داده نشد و با رعایت کامل موازین بهداشتی معدوم‌سازی شد.

وی بیان کرد: با تأکید بر اهمیت این بازرسی‌ها گفت: اگر این محموله کشف نمی‌شد، می‌توانست سلامت تعداد زیادی از شهروندان را به خطر بیندازد.

اسکندری تصریح کرد: نظارت بر مراکز تولید و عرضه مواد غذایی با جدیت ادامه خواهد داشت و کارشناسان دامپزشکی به‌صورت مستمر کیفیت و سلامت فرآورده‌های خام دامی را پایش می‌کنند.

سرپرست اداره دامپزشکی زاهدان از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های گوشتی، به تاریخ مصرف و وضعیت ظاهری محصولات توجه داشته باشند و هرگونه تخلف یا عرضه مواد غذایی فاسد را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به این اداره گزارش کنند.