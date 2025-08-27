قیمت دلار و یورو دولتی امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴+ نرخ تمام ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ با افزایش جزئی ۲۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به ۷۱۹,۳۴۷ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز با افزایشی مشابه به نرخ ۶۹۸,۳۹۶ ریال رسیده است.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۳۴۷ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۹۹۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۳۸ هزار و ۴۳۵ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۹۶۱ ریالی) به ۸۱۴ هزار و ۱۶ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۶ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۸۷۴ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز با افزایشی مشابه به ۱۹۰ هزار و ۱۶۹ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۲,۸۷۳ ۷۱۹,۳۴۷ ۲۱ ۶۹۲,۱۱۰ ۶۹۸,۳۹۶ ۲۱ یورو EUR ۸۳۰,۸۸۹ ۸۳۸,۴۳۵ -۹۹۱ ۸۰۶,۶۹۰ ۸۱۴,۰۱۶ -۹۶۱ پوند انگلیس GBP ۹۶۱,۰۹۰ ۹۶۹,۸۱۸ -۴۸۷ ۹۳۳,۰۹۸ ۹۴۱,۵۷۲ -۴۷۲ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۱۱۱ ۱۹۵,۸۷۴ ۶ ۱۸۸,۴۵۷ ۱۹۰,۱۶۹ ۶ یوان چین CNY ۹۹,۶۶۱ ۱۰۰,۵۶۶ -۱۹ ۹۶,۷۵۸ ۹۷,۶۳۷ -۱۸ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۲۳ ۵۴,۹۱۷ -۳ ۵۲,۸۳۷ ۵۳,۳۱۷ -۳ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۳,۹۲۳ ۴۸۸,۳۱۸ ۱,۰۴۳ ۴۶۹,۸۲۸ ۴۷۴,۰۹۵ ۱,۰۱۲ ریال عمان OMR ۱,۸۵۲,۶۳۷ ۱,۸۶۹,۴۶۲ -۹۲ ۱,۷۹۸,۶۷۹ ۱,۸۱۵,۰۱۴ -۸۸ روبل روسیه RUB ۸,۸۴۶ ۸,۹۲۶ ۱۴ ۸,۵۸۸ ۸,۶۶۶ ۱۳ لیر ترکیه TRY ۱۷,۳۷۶ ۱۷,۵۳۴ -۱۴ ۱۶,۸۷۰ ۱۷,۰۲۳ -۱۴ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۱,۴۹۳ ۵۱۶,۱۳۸ -۱,۶۵۸ ۴۹۶,۵۹۵ ۵۰۱,۱۰۵ -۱,۶۱۰ روپیه هند INR ۸,۱۳۷ ۸,۲۱۱ -۴ ۷,۹۰۰ ۷,۹۷۲ -۴ دلار کانادا CAD ۵۱۵,۶۱۰ ۵۲۰,۲۹۳ ۲۳۵ ۵۰۰,۵۹۴ ۵۰۵,۱۴۰ ۲۲۹ دلار استرالیا AUD ۴۶۳,۲۰۹ ۴۶۷,۴۱۶ -۱۹ ۴۴۹,۷۱۸ ۴۵۳,۸۰۲ -۱۸ فرانک سویس CHF ۸۸۷,۵۴۸ ۸۹۵,۶۰۸ ۳۸۶ ۸۶۱,۶۹۸ ۸۶۹,۵۲۴ ۳۷۶ کرون سوئد SEK ۷۴,۶۲۲ ۷۵,۳۰۰ -۴۴ ۷۲,۴۴۹ ۷۳,۱۰۷ -۴۳ کرون نروژ NOK ۷۰,۴۵۸ ۷۱,۰۹۸ -۱۵۹ ۶۸,۴۰۷ ۶۹,۰۲۸ -۱۵۴ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۳۰۰ ۱۱۲,۳۱۱ -۱۴۶ ۱۰۸,۰۵۹ ۱۰۹,۰۴۰ -۱۴۲ ریال قطر QAR ۱۹۵,۸۴۴ ۱۹۷,۶۲۳ ۶ ۱۹۰,۱۴۰ ۱۹۱,۸۶۷ ۶ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۱۰۰ ۱۹۱,۸۲۶ ۶ ۱۸۴,۵۶۳ ۱۸۶,۲۳۹ ۶ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۵,۹۳۹ ۱,۹۱۳,۱۵۷ ۵۶ ۱,۸۴۰,۷۱۹ ۱,۸۵۷,۴۳۶ ۵۶ دینار کویت KWD ۲,۳۳۳,۰۷۱ ۲,۳۵۴,۲۵۹ -۳۷۸ ۲,۲۶۵,۱۲۱ ۲,۲۸۵,۶۹۲ -۳۶۴ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۱,۳۱۲ ۲۵۳,۵۹۴ -۳۹۱ ۲۴۳,۹۹۲ ۲۴۶,۲۰۸ -۳۷۹

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

قیمت‌ها در بازار غیررسمی (آزاد)

تب قیمتی ارز در بازار غیررسمی بعد از یک جهش اولیه در ابتدای جنگ اکنون بار دیگر با گمانه‌زنی‌هایی که حول مکانیزم ماشه منتشر می‌شود، دوباره بالا گرفته و قیمت به سمت سقف تاریخی در حرکت است.

در این میان دلار که با یک ریزش ۲۶ هزار تومانی (نزدیک به ۲۵ درصدی) از حوالی ۱۰۶ هزار تومان به زیر ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود اکنون با توجه به ابهامات درباره نتیجه نشست ایران با تروئیکای اروپایی، قیمت در مسیر بازگشت به سقف تا بالای ۹۷ هزار تومان بالا آمده و به فاصله کمتر از ۱۰ هزار تومانی (۱۰ درصدی) از آن قرار دارد.

نمودار زیر تغییرات قیمت غیررسمی دلار را طی یک سال گذشته نشان می‌دهد.

