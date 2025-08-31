دنده عقب دلار دولتی در بازار ارز تجاری+ جدول نرخ تمام ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ با کاهش ۲۲۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۶۱۸ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۶۵۸ ریال رسید.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۶۱۸ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۰۹۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۰ هزار و ۸۶۶ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۱۰۵۸ ریالی) به ۸۱۶ هزار و ۳۷۵ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با کاهش ۶۱ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۹۴۸ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۲۴۰ ریال ثابت ماند.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۱۴۱ ۷۱۹,۶۱۸ -۲۲۶ ۶۹۲,۳۷۰ ۶۹۸,۶۵۸ -۲۱۹ یورو EUR ۸۳۳,۲۹۸ ۸۴۰,۸۶۶ -۱,۰۹۱ ۸۰۹,۰۲۸ ۸۱۶,۳۷۵ -۱,۰۵۸ پوند انگلیس GBP ۹۶۳,۱۲۷ ۹۷۱,۸۷۴ -۵۷۳ ۹۳۵,۰۷۵ ۹۴۳,۵۶۷ -۵۵۶ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۱۸۴ ۱۹۵,۹۴۸ -۶۱ ۱۸۸,۵۲۸ ۱۹۰,۲۴۰ -۶۰ یوان چین CNY ۹۹,۹۹۸ ۱۰۰,۹۰۶ -۴۱ ۹۷,۰۸۵ ۹۷,۹۶۷ -۴۰ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۳۹ ۵۴,۹۳۳ -۱۴ ۵۲,۸۵۳ ۵۳,۳۳۳ -۱۴ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۵,۰۰۴ ۴۸۹,۴۰۹ -۶۳۴ ۴۷۰,۸۷۸ ۴۷۵,۱۵۴ -۶۱۵ ریال عمان OMR ۱,۸۵۲,۴۳۷ ۱,۸۶۹,۲۶۰ -۱,۶۱۴ ۱,۷۹۸,۴۸۲ ۱,۸۱۴,۸۱۵ -۱,۵۶۶ روبل روسیه RUB ۸,۸۹۷ ۸,۹۷۸ ۲۸ ۸,۶۳۹ ۸,۷۱۷ ۲۸ لیر ترکیه TRY ۱۷,۳۴۴ ۱۷,۵۰۲ ۸ ۱۶,۸۴۰ ۱۶,۹۹۳ ۹ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۳,۵۹۳ ۵۱۸,۲۵۷ ۴۳۴ ۴۹۸,۶۳۴ ۵۰۳,۱۶۲ ۴۲۲ روپیه هند INR ۸,۰۸۷ ۸,۱۶۰ -۲ ۷,۸۵۲ ۷,۹۲۳ -۱ دلار کانادا CAD ۵۱۸,۸۲۹ ۵۲۳,۵۴۱ -۷۷۹ ۵۰۳,۷۱۷ ۵۰۸,۲۹۲ -۷۵۶ دلار استرالیا AUD ۴۶۶,۳۱۰ ۴۷۰,۵۴۵ -۵۸۴ ۴۵۲,۷۲۷ ۴۵۶,۸۳۹ -۵۶۷ فرانک سویس CHF ۸۹۰,۷۸۵ ۸۹۸,۸۷۵ -۱,۳۳۴ ۸۶۴,۸۴۰ ۸۷۲,۶۹۴ -۱,۲۹۴ کرون سوئد SEK ۷۵,۳۶۲ ۷۶,۰۴۶ ۲۲ ۷۳,۱۶۷ ۷۳,۸۳۱ ۲۲ کرون نروژ NOK ۷۰,۹۰۴ ۷۱,۵۴۸ -۵۱ ۶۸,۸۳۹ ۶۹,۴۶۴ -۴۹ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۵۹۷ ۱۱۲,۶۱۰ -۱۸۲ ۱۰۸,۳۴۶ ۱۰۹,۳۳۰ -۱۷۷ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۱۸ ۱۹۷,۶۹۷ -۶۲ ۱۹۰,۲۱۲ ۱۹۱,۹۳۹ -۶۰ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۱۷۱ ۱۹۱,۸۹۸ -۶۰ ۱۸۴,۶۳۲ ۱۸۶,۳۰۹ -۵۸ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۶,۶۵۳ ۱,۹۱۳,۸۷۸ -۶۰۱ ۱,۸۴۱,۴۱۰ ۱,۸۵۸,۱۳۳ -۵۸۲ دینار کویت KWD ۲,۳۳۴,۲۹۶ ۲,۳۵۵,۴۹۵ -۹۲۵ ۲,۲۶۶,۳۰۵ ۲,۲۸۶,۸۸۷ -۸۹۷ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۲,۳۶۳ ۲۵۴,۶۵۵ ۱,۰۰۹ ۲۴۵,۰۱۳ ۲۴۷,۲۳۸ ۹۸۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.