قیمت دلار دولتی در بازار ارز تجاری درجا زد+ جدول کامل نرخ رسمی ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۸۴۴ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز در قیمت ۶۹۸,۸۷۷ ریال ثابت ماند.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۸۴۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۶۱۴۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۹۵۷ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۵۹۶۲ ریالی) به ۸۱۷ هزار و ۴۳۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۹ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز در قیمت ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ ریال ثابت ماند.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۳۶۵ ۷۱۹,۸۴۴ ۰ ۶۹۲,۵۸۷ ۶۹۸,۸۷۷ ۰ یورو EUR ۸۳۴,۳۷۹ ۸۴۱,۹۵۷ ۶,۱۴۱ ۸۱۰,۰۷۶ ۸۱۷,۴۳۳ ۵,۹۶۲ پوند انگلیس GBP ۹۶۳,۶۹۵ ۹۷۲,۴۴۷ ۳,۰۹۶ ۹۳۵,۶۲۶ ۹۴۴,۱۲۳ ۳,۰۰۷ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۲۴۵ ۱۹۶,۰۰۹ ۰ ۱۸۸,۵۸۷ ۱۹۰,۳۰۰ ۰ یوان چین CNY ۱۰۰,۰۳۸ ۱۰۰,۹۴۷ ۳۴۰ ۹۷,۱۲۵ ۹۸,۰۰۷ ۳۳۰ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۵۲ ۵۴,۹۴۷ -۱۹ ۵۲,۸۶۷ ۵۳,۳۴۷ -۱۸ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۵,۶۳۳ ۴۹۰,۰۴۳ ۲,۸۳۹ ۴۷۱,۴۸۷ ۴۷۵,۷۶۹ ۲,۷۵۶ ریال عمان OMR ۱,۸۵۴,۰۳۶ ۱,۸۷۰,۸۷۴ -۲۰۸ ۱,۸۰۰,۰۳۴ ۱,۸۱۶,۳۸۱ -۲۰۲ روبل روسیه RUB ۸,۸۶۹ ۸,۹۵۰ ۱ ۸,۶۱۱ ۸,۶۸۹ ۱ لیر ترکیه TRY ۱۷,۳۳۷ ۱۷,۴۹۴ -۴۳ ۱۶,۸۳۱ ۱۶,۹۸۴ -۴۲ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۳,۱۶۳ ۵۱۷,۸۲۳ ۱,۷۳۰ ۴۹۸,۲۱۵ ۵۰۲,۷۴۰ ۱,۶۷۹ روپیه هند INR ۸,۰۸۹ ۸,۱۶۲ -۴۳ ۷,۸۵۳ ۷,۹۲۴ -۴۲ دلار کانادا CAD ۵۱۹,۶۰۱ ۵۲۴,۳۲۰ ۳,۶۷۶ ۵۰۴,۴۶۷ ۵۰۹,۰۴۸ ۳,۵۶۹ دلار استرالیا AUD ۴۶۶,۸۸۹ ۴۷۱,۱۲۹ ۳,۵۹۷ ۴۵۳,۲۸۹ ۴۵۷,۴۰۶ ۳,۴۹۲ فرانک سویس CHF ۸۹۲,۱۰۷ ۹۰۰,۲۰۹ ۴,۶۴۴ ۸۶۶,۱۲۲ ۸۷۳,۹۸۸ ۴,۵۰۸ کرون سوئد SEK ۷۵,۳۴۰ ۷۶,۰۲۴ ۶۸۷ ۷۳,۱۴۵ ۷۳,۸۰۹ ۶۶۶ کرون نروژ NOK ۷۰,۹۵۵ ۷۱,۵۹۹ ۴۳۲ ۶۸,۸۸۷ ۶۹,۵۱۳ ۴۱۹ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۷۷۷ ۱۱۲,۷۹۲ ۸۳۴ ۱۰۸,۵۲۱ ۱۰۹,۵۰۷ ۸۱۰ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۷۹ ۱۹۷,۷۵۹ ۰ ۱۹۰,۲۷۱ ۱۹۱,۹۹۹ ۰ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۲۳۰ ۱۹۱,۹۵۸ ۰ ۱۸۴,۶۹۰ ۱۸۶,۳۶۷ ۰ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۷,۲۴۹ ۱,۹۱۴,۴۷۹ ۰ ۱,۸۴۱,۹۸۷ ۱,۸۵۸,۷۱۵ ۰ دینار کویت KWD ۲,۳۳۵,۲۱۲ ۲,۳۵۶,۴۲۰ ۱,۶۰۱ ۲,۲۶۷,۱۹۴ ۲,۲۸۷,۷۸۴ ۱,۵۵۵ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۱,۳۶۳ ۲۵۳,۶۴۶ -۱۳۴ ۲۴۴,۰۴۲ ۲۴۶,۲۵۸ -۱۳۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.