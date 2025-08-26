به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ با کاهش ۵۲۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به ۷۱۹,۳۲۶ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز با کاهش ۵۰۶ ریالی به نرخ ۶۹۸,۳۷۵ ریال رسیده است.
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان میدهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۳۲۶ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش ۲۶۶۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۳۹ هزار و ۴۲۶ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۲۵۸۹ ریالی) به ۸۱۴ هزار و ۹۷۷ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی ۱۴۲ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۸۶۸ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز با کاهشی مشابه (۱۳۸ ریالی) به ۱۹۰ هزار و ۱۶۳ ریال رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|نرخ اسکناس (ریال)
|نرخ حواله (ریال)
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|دلار آمریکا
|USD
|۷۱۲,۸۵۲
|۷۱۹,۳۲۶
|-۵۲۱
|۶۹۲,۰۹۰
|۶۹۸,۳۷۵
|-۵۰۶
|یورو
|EUR
|۸۳۱,۸۷۱
|۸۳۹,۴۲۶
|-۲,۶۶۶
|۸۰۷,۶۴۲
|۸۱۴,۹۷۷
|-۲,۵۸۹
|پوند انگلیس
|GBP
|۹۶۱,۵۷۲
|۹۷۰,۳۰۵
|۱,۱۶۷
|۹۳۳,۵۶۶
|۹۴۲,۰۴۴
|۱,۱۳۳
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۱۹۴,۱۰۵
|۱۹۵,۸۶۸
|-۱۴۲
|۱۸۸,۴۵۲
|۱۹۰,۱۶۳
|-۱۳۸
|یوان چین
|CNY
|۹۹,۶۸۰
|۱۰۰,۵۸۵
|۱۳۶
|۹۶,۷۷۶
|۹۷,۶۵۵
|۱۳۲
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۵۴,۴۲۶
|۵۴,۹۲۰
|-۱۳
|۵۲,۸۴۰
|۵۳,۳۲۰
|-۱۳
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۴۸۲,۸۹۰
|۴۸۷,۲۷۵
|-۴۱۷
|۴۶۸,۸۲۵
|۴۷۳,۰۸۳
|-۴۰۵
|ریال عمان
|OMR
|۱,۸۵۲,۷۲۸
|۱,۸۶۹,۵۵۴
|-۳,۵۶۱
|۱,۷۹۸,۷۶۶
|۱,۸۱۵,۱۰۲
|-۳,۴۵۸
|روبل روسیه
|RUB
|۸,۸۳۲
|۸,۹۱۲
|-۴۴
|۸,۵۷۵
|۸,۶۵۳
|-۴۲
|لیر ترکیه
|TRY
|۱۷,۳۹۰
|۱۷,۵۴۸
|-۲۷
|۱۶,۸۸۴
|۱۷,۰۳۷
|-۲۶
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۵۱۳,۱۳۶
|۵۱۷,۷۹۶
|-۲,۲۷۸
|۴۹۸,۱۹۱
|۵۰۲,۷۱۵
|-۲,۲۱۱
|روپیه هند
|INR
|۸,۱۴۱
|۸,۲۱۵
|-۲۶
|۷,۹۰۴
|۷,۹۷۶
|-۲۵
|دلار کانادا
|CAD
|۵۱۵,۳۷۷
|۵۲۰,۰۵۸
|۹۹۷
|۵۰۰,۳۶۷
|۵۰۴,۹۱۱
|۹۶۸
|دلار استرالیا
|AUD
|۴۶۳,۲۲۸
|۴۶۷,۴۳۵
|۱,۳۲۱
|۴۴۹,۷۳۶
|۴۵۳,۸۲۰
|۱,۲۸۱
|فرانک سویس
|CHF
|۸۸۷,۱۶۵
|۸۹۵,۲۲۲
|۱,۸۱۶
|۸۶۱,۳۲۶
|۸۶۹,۱۴۸
|۱,۷۶۳
|کرون سوئد
|SEK
|۷۴,۶۶۶
|۷۵,۳۴۴
|-۴۶۹
|۷۲,۴۹۲
|۷۳,۱۵۰
|-۴۵۵
|کرون نروژ
|NOK
|۷۰,۶۱۶
|۷۱,۲۵۷
|-۵۹
|۶۸,۵۵۹
|۶۹,۱۸۲
|-۵۷
|کرون دانمارک
|DKK
|۱۱۱,۴۴۵
|۱۱۲,۴۵۷
|-۵۴۵
|۱۰۸,۱۹۹
|۱۰۹,۱۸۲
|-۵۲۸
|ریال قطر
|QAR
|۱۹۵,۸۳۸
|۱۹۷,۶۱۷
|-۱۴۳
|۱۹۰,۱۳۴
|۱۹۱,۸۶۱
|-۱۳۹
|ریال عربستان
|SAR
|۱۹۰,۰۹۴
|۱۹۱,۸۲۰
|-۱۳۹
|۱۸۴,۵۵۷
|۱۸۶,۲۳۳
|-۱۳۵
|دیناربحرین
|BHD
|۱,۸۹۵,۸۸۳
|۱,۹۱۳,۱۰۱
|-۱,۳۸۶
|۱,۸۴۰,۶۶۴
|۱,۸۵۷,۳۸۰
|-۱,۳۴۶
|دینار کویت
|KWD
|۲,۳۳۳,۴۴۵
|۲,۳۵۴,۶۳۷
|-۱,۶۵۲
|۲,۲۶۵,۴۸۱
|۲,۲۸۶,۰۵۶
|-۱,۶۰۴
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۲۵۱,۶۹۹
|۲۵۳,۹۸۵
|-۵۰۸
|۲۴۴,۳۶۸
|۲۴۶,۵۸۷
|-۴۹۴
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
قیمتها در بازار غیررسمی (آزاد)
تب قیمتی ارز در بازار غیررسمی بعد از یک جهش اولیه در ابتدای جنگ اکنون بار دیگر با گمانهزنیهایی که حول مکانیزم ماشه منتشر میشود، دوباره بالا گرفته و قیمت به سمت سقف تاریخی در حرکت است. در این میان دلار که با یک ریزش ۲۶ هزار تومانی (نزدیک به ۲۵ درصدی) از حوالی ۱۰۶ هزار تومان به زیر ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود اکنون در مسیر بازگشت به سقف تا نزدیکی ۹۶ هزار تومان بالا آمده و به فاصله کمتر از ۱۰ هزار تومانی (۱۰ درصدی) از آن قرار دارد.
نمودار زیر تغییرات قیمت غیررسمی دلار را طی یک سال گذشته نشان میدهد.
نظر شما